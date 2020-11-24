Английский Высокий суд вынес решение в пользу Казахстана по спору «WorldWideMinerals»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Английский Высокий суд вынес решение в пользу Республики Казахстан по спору «WorldWideMinerals», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

«23 ноября 2020 года Высокий суд Англии отменил вынесенное ранее арбитражное решение по иску канадской компании «WorldWideMinerals» и Пола A Кэролла QC против Республики Казахстан в части решения по существу в отношении ущерба, процентов и сумм», - сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее 29 октября 2019 года арбитражный трибунал вынес решение, присудив истцам компенсацию ущерба в размере менее 1% от общей суммы иска (1,9 млрд долларов).

Республика Казахстан, в ноябре 2019 года в порядке статьи 68 Арбитражного закона 1996 года обратилась в Высокий суд Англии в качестве места рассмотрения арбитража для обжалования решения.

В результате, 23 ноября 2020 года Высокий суд Англии, согласившись с доводами казахстанской стороны, отменил решение относительно присужденной истцам суммы иска и расходов и отправил его на новое рассмотрение арбитражному трибуналу в этой части.

Также суд вынес решение о взыскании с «WorldWideMineralsLtd» и П. Кэррола QC судебных расходов в пользу РК в размере 350 тысяч долларов. Высокий суд Англии также дополнительно оценит сумму иных расходов, которые будут присуждены Республике Казахстан в связи с процессом обжалования в порядке статьи 68 Арбитражного закона 1996 года.

«Указанное служит еще одним подтверждением того, что Республика Казахстан продолжает работу по защите своих интересов, используя все имеющиеся правовые механизмы для укрепления своей репутации. Подобное демонстрирует принципиальную настойчивость и последовательность в достижении справедливых решений», - добавляют в пресс-службе.

В ведомстве поясняют, что интересы Республики Казахстан в указанном споре представляют Министерство юстиции совместно с международной юридической фирмой «ReedSmith LLP», королевским адвокатом Джо Смоух из адвокатской палаты «EssexCourtChambers» (г. Лондон), королевским адвокатом Кристофером Харисом и адвокатом Полом Ви, которые являются членами адвокатской палаты «3 VerulamBuildings» (Лондон).

Стоит отметить, что представители «EssexCourtChambers» и «3 VerulamBuildings» успешно защитили интересы Республики Казахстан по ряду многомиллиардных арбитражных исков.

Другой представитель «3VerulamBuildings» королевский адвокат Али Малек также представлял интересы Республики Казахстан в Высоком суде Англии по делу «Стати» в 2017 году, по итогам которого вынесено решение о наличии достаточно убедительных доказательств (primafacie) в том, что арбитражное решение в пользу сторон Стати было получено путем мошенничества.

Али Малек признан «Банковским адвокатом года».