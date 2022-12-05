Англичане уверенно переиграли Сенегал и вышли в четвертьфинал ЧМ-2022

5 Декабря 2022, 02:56

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сборная Англии одержала победу над Снегалом в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал. Игра проходила на стадионе Эль-Байт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Англичане, которые уверенно выиграли группу, добыв семь очков, считались фаворитами в этом матче, но сенегальцы тоже дали понять, что настроены попасть в восьмерку лучших команд турнира. «Львы Теранги» периодически создавали хорошие моменты у ворот Джордана Пикфорда, но просто не могли их реализовать. К слову, первый опасный удар в игре был нанесен на 23-й минуте. Исмаила Сарр не мог пробить точно по воротам из пределов вратарской. Затем к атаке подключились англичане и смогли открыть счет. На 38 минуте Джордан Хендерсон в касание с левой пробил точно после передачи Джуда Беллингема, который войдя в штрафную с левого фланга покатил мяч в центр.

Подопечные Гарета Саутгейта стали дальше прессинговать и обострять игру. Спустя минуту Кейн мог удвоить преимущество, но ударил выше ворот. Капитану «трех львов» все же удалось забить свой первый гол на ЧМ и второй в этом поединке. На добавленной 48-й минуте Фил Фоден вывел Кейна один на один с вратарем, а тот сильным ударом низом удвоил преимущество.

Вторая половина встречи также осталась за футболистами в белой форме. Они не переставали атаковать ворота соперников, оказывая давление. В результате довели счет до крупного – на 57-й минуте Фил Фоден с левого края отдал пас низом в штрафную площадь на Букайо Сака, а он подкинул мяч в дальний угол – 3:0. После этого зрители и болельщики больше голов не увидели, хотя команды имели на это шансы. Англичане уверенно пробились в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Фото: Sports.kz