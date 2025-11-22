РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:36, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Андрей Самарин завоевал «золото» по греко-римской борьбе на Сурдлимпийских играх

    В весовой категории до 67 кг в финальной схватке он одержал победу над иранским спортсменом Мехди Бакши со счетом 11:1 и стал чемпионом Сурдлимпийских игр, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК. 

    Андрей Самарин завоевал «золото» по греко-римской борьбе на Сурдлимпийских играх
    Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

    В предварительном поединке Андрей Самарин победил борца из Кыргызстана Динмухамеда Бигельдиева со счетом 5:2, в четвертьфинале одолел представителя Болгарии Диляна Димитрова — 8:0, а в полуфинале с явным преимуществом выиграл у армянского спортсмена Жоры Грегоряна — 8:0.

    Андрей Самарин — уроженец села Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Ему 21 год. Он является победителем чемпионата мира среди молодежи 2023 года, а также чемпионом Х Азиатско-Тихоокеанских игр 2024 года (Малайзия).

    Благодаря этой победе медальный зачет сборной Казахстана достиг 14 наград: 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

    Напомним, Сурдлимпийские игры проходят в Токио с 15 по 26 ноября. Это крупнейшее международное соревнование среди спортсменов с нарушением слуха, которое проводится раз в четыре года. В Играх принимают участие около 3000 спортсменов из 81 страны, разыгрываются медали в 209 дисциплинах по 21 виду спорта. Честь Казахстана защищают 78 спортсменов в 8 видах спорта.

    Вчера мы писали, что казахстанские спортсмены вышли в финал по греко-римской борьбе. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают