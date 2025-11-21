Сурдлимпиада 2025: Казахстанские спортсмены вышли в финал по греко-римской борьбе
Сегодня, 21 ноября, в шестой соревновательный день XXV-ых летних Сурдлимпийских игр стартовали соревнования по греко-римской борьбе. На ковер вышли шесть наших спортсменов, двое из них пробились в финал, передает Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
— В весовой категории до 130 кг казахстанец Хайратхаан Шонку одержал победу в первом поединке над украинским борцом Сергеем Драханом со счетом 11:2, в четвертьфинале — над греком Александросом Парадотосом (5:2), а в полуфинале выиграл у спортсмена из Японии Кена Согабе (3:2) и вышел в финал.
В категории до 67 кг Андрей Самарин в стартовой схватке выиграл у спортсмена из Кыргызстана Динмухамеда Бигелдиева (5:2), затем в ¼ финала одержал победу над болгарским спортсменом Дилияном Димитровым (8:0), а в полуфинале — над армянином Жорой Грегорианом (8:0). Завтра он поборется за золотую медаль.
В весовой категории до 97 кг Рамазан Абдрасил в первом поединке уверенно победил борца Энрике Рамиреса (8:0) из США, в четвертьфинале оказался сильнее болгарского борца Атанаса Иванова (5:0), однако в полуфинале уступил украинскому спортсмену Андрею Косову со счетом 8:12. Завтра Рамазан поборется в утешительных поединках за бронзовую медаль. — говорится в сообщении.
В Минтуризма и спорта отмечают, что в соревновательный день Ердаулет Жолдыхан (60 кг), Абзал Досжанов (77 кг) и Рамазан Ази (87 кг) уступили своим соперникам в четвертьфинале.
— С начала XXV-ых Сурдлимпийских игр сборная Казахстана завоевала 13 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых. Соревнования продлятся до 26 ноября, — напоминают в ведомстве.