Сурдлимпиада 2025: Казахстанские спортсмены вышли в финал по греко-римской борьбе

— В весовой категории до 130 кг казахстанец Хайратхаан Шонку одержал победу в первом поединке над украинским борцом Сергеем Драханом со счетом 11:2, в четвертьфинале — над греком Александросом Парадотосом (5:2), а в полуфинале выиграл у спортсмена из Японии Кена Согабе (3:2) и вышел в финал.

В категории до 67 кг Андрей Самарин в стартовой схватке выиграл у спортсмена из Кыргызстана Динмухамеда Бигелдиева (5:2), затем в ¼ финала одержал победу над болгарским спортсменом Дилияном Димитровым (8:0), а в полуфинале — над армянином Жорой Грегорианом (8:0). Завтра он поборется за золотую медаль.

В весовой категории до 97 кг Рамазан Абдрасил в первом поединке уверенно победил борца Энрике Рамиреса (8:0) из США, в четвертьфинале оказался сильнее болгарского борца Атанаса Иванова (5:0), однако в полуфинале уступил украинскому спортсмену Андрею Косову со счетом 8:12. Завтра Рамазан поборется в утешительных поединках за бронзовую медаль. — говорится в сообщении.