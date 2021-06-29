Аналитический доклад: Политические инициативы Касым-Жомарта Токаева - особенности 3 пакетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский совет по международным отношениям выпустил аналитический доклад члена Национального совета общественного доверия, политолога Андрея Чеботарева «Политические инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева: Особенности 3 пакетов», передает МИА «Казинформ».

Введение

12 июня исполнилось два года с момента официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента Республики Казахстан. При этом одним из первых решений, принятых им в тот же день, стал Указ «О создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан». Тем самым Глава государства продемонстрировал свою принципиальность и последовательность, приступив к выполнению озвученных им во время прошедших президентских выборов намерений относительно проведения диалога государства и общества, обеспечения открытости власти и осуществления трансформации политической системы.

Национальный совет общественного доверия (НСОД), который Президент возглавил лично, с самого начала своей деятельности играет ключевую роль в процессах генерации и реализации новых политических, экономических и социальных реформ. На его площадке проходит серьезный обмен мнениями по разным вопросам развития страны между представителями государства и общественности. Тон этому процессу задает сам Глава государства, неизменно участвующий во всех заседаниях НСОД, а также периодически встречающийся с отдельными его членами.

В продолжение всего этого 20 июня 2019 г. Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил План мероприятий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге». Данный документ определил 106 мер, рассчитанных на реализацию в рамках 19-ти направлений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Некоторые из соответствующих мер, а также обозначенные позднее новые меры легли в основу 23-х базовых политических инициатив Президента РК, составивших три пакета реформ. При этом в 2020 г. первый из этих пакетов был полностью реализован. По двум остальным пакетам продолжается работа по выработке, обсуждению и принятию соответствующих концепций, законов и подзаконных актов.

В настоящем докладе представлены обзор и анализ рассматриваемых политических инициатив Касым-Жомарта Токаева и процесса их реализации в современных условиях развития Казахстана.





1. Первый пакет реформ





Политические инициативы, составившие первый пакет реформ, были озвучены Главой государства во время его участия во втором заседании Национального совета общественного доверия, прошедшем 20 декабря 2019 года. Этому событию предшествовала большая работа членов совета, включая участников рабочей группы по вопросам политической модернизации. Следует отметить, что еще на первом заседании НСОД, прошедшем под председательством Касым-Жомарта Токаева 6 сентября 2019 г., отдельными членами совета были озвучены ряд предложений в рамках политического блока новых преобразований: Прежде всего, политолог и общественный деятель Айдос Сарым представил ключевые рекомендации рабочей группы по вопросам политической модернизации, касающиеся либерализации законодательства о мирных собраниях, выборах, политических партиях и СМИ, формирования парламентской оппозиции, перехода на смешанную форму выборов депутатов представительных органов и введения выборности акимов вплоть до районного уровня. Президент «Алматы Менеджмент Университета» Асылбек Кожахметов выступил за передачу часть функций государственного аппарата гражданскому сектору, а также включению в состав директоров национальных компаний и их дочерних структур представителей общественности в интересах открытости и подотчетности данных субъектов квазигосударственного сектора. Известный адвокат Айман Умарова призвала к реформированию пенитенциарной системы, законодательства об адвокатской деятельности и юридической помощи, декриминализации клеветы и изменению формулировки статьи 174 Уголовного кодекса РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» . Позднее на основе этих и других рекомендаций от членов данного органа Администрацией Президента РК был разработан и принят План по реализации предложений Национального совета общественного доверия, состоящий из около 70 пунктов. В свою очередь, данный документ лег в основу рассматриваемых трех пакетов политических преобразований.

Касым-Жомарт Токаев: «Наряду с важнейшими вопросами повышения качества жизни казахстанцев и усиления социальной политики мы делаем серьезный шаг в области реформирования действующей политической системы. Некоторые эксперты высказывали мнение, что данная проблематика, мол, уйдет на второй план. Но мы проявили волю к достижению конкретных результатов в этой крайне чувствительной сфере. Первый пакет политических инициатив был усилен со стороны именно государства. Таким образом, ни у кого не должно быть сомнений в необходимости политической модернизации, о чем я говорил в Послании. При этом реформы должны, конечно, содействовать стабильному развитию нашей страны, а не приводить к потрясениям. Мы обязаны усиливать созидательную основу политического процесса, чтобы плюрализм стал важным элементом повышения экономического благосостояния и человеческого капитала. Поэтому очень важно найти наиболее разумный путь, так называемую «золотую середину», которая обеспечит поступательное развитие нашего государства. Это, в конце концов, требование всего народа» (из Выступления на втором заседании Национального совета общественного доверия, 20.12.2019 г.) Реализация инициатив первого пакета выразилась в принятии следующих законов: 1. Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» от 25.05.2020 г.

В первую очередь им введен уведомительный принцип организации и проведения соответствующих мероприятий, сменивший действующий прежде разрешительный принцип. Также четко определены формы мирных собраний (собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование), права и обязанности их организаторов, участников и представителей СМИ. В компетенцию местных исполнительных органов отнесено оказание содействия организаторам мирных собраний в их проведении. Следует отметить, что вопрос о необходимости совершенствования законодательства о митингах стал одним из первых, поднятых Касым-Жомартом Токаевым после своего вступления в должность Президента РК. Судя по всему, это стало его реакцией на серию акций протеста, прошедших в форме несанкционированных митингов и пикетов в разных городах Казахстана в марте-октябре 2019 г. Так, в своем интервью «Euronews» Глава государства, во-первых, выразил понимание по поводу социально-экономических проблем, способствующих проявлению протестных настроений в обществе, и пообещал предпринять необходимые меры по их решению.

Во-вторых, он призвал к диалогу между представителями органов власти и протестных движений. И, в-третьих, заявил о том, что «…будет принят закон, согласно которому люди, желающие выйти на демонстрацию, чтобы выразить свое мнение, будут обращаться в соответствующие органы и им будет отведено специальное место для сбора и выражения своего мнения» .

Таким образом, заложены правовые основы для формирования качественно новой культуры отношений между обществом и государством в рамках реализации конституционного права граждан республики на свободу мирных собраний. При этом в течение года с момента вступления рассматриваемого закона в силу, несмотря на введенные в разных регионах Казахстана ограничения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, были согласованы с местными исполнительными органами и проведены, в частности, следующие митинги:

· в Нур-Султане: в защиту животных (10.10.2020 г.), за политические реформы (9.11.2020 г.);

· в Алматы: с требованиями кредитной амнистии и запрета на аренду земель иностранцами (13.09.2020 г.), против принятого 7 июля 2020 г. Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (18.09.2020 г.), за политические реформы и прекращение политических преследований (31.10.2020 г.), митинг и марш феминисток (8.03.20201 г.), против продажи земли и китайской экспансии (27.03. и 15.05.2021 г.).

Обращает на себя внимание, что организаторами отдельных митингов выступили оппозиционные объединения в лице инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана и движения «Respublika», а также правозащитники Галым Агелеуов и Бахытжан Торегожина. Тем самым власти проявляют готовность к определенному взаимодействию с политическими оппонентами. Вместе с тем уполномоченные госорганы оставляют за собой право не допускать проведения митингов и иных мирных собраний в нарушение рассматриваемого закона и применять в отношении их организаторов и участников меры административного воздействия.

2. Конституционный закон РК «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 25.05.2020 г. Им была установлена 30%-я квота для женщин и представителей молодежи в возрасте 18-28 лет в избирательных партийных списках. Аналогичные поправки были внесены также в Закон РК «О политических партиях». При этом данное нововведение уже начало действовать на практике в ходе выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, прошедших 10 января 2021 г. В период с 10 ноября по 4 декабря 2020 г.

участвующими в них политическими партиями всего были выдвинуты 8334 кандидата, включая 3721 (44,6%) женщин и граждан моложе 29 лет. При этом у партии «Adal» данная квота составила 65,6%, Народной партии Казахстана – 59,8%, Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» – 53,4%, Демократической партии Казахстана «Ак жол» – 52,3%, партии «Nur Otan» – 40,5% .

3. Закон РК «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях» от 25.05.2020 г., предусматривающий снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек. Согласно информации министра юстиции Марата Бекетаева, по состоянию на 22 января 2021 г. одна из трех инициативных групп по созданию новых политических партий провела учредительный съезд соответствующей партии и внесла в Министерство юстиции РК пакет документов, необходимых для прохождения государственной регистрации. Остальным двум группам следует также провести съездысоздаваемых ими партий и подать необходимые документыв данный орган. Кроме того, заявки еще 6 инициативных групп на регистрацию новых партий были отклонены в 2020 году на основании несоответствия представленных ими документов требованиям законодательства. При этом неизвестно, осуществлялись данные действия инициаторами создания соответствующих партий до внесения поправок в закон «О политических партиях» или после. В любом случае, по словам Бекетаева, они вправе исправить все нарушения и заново подать свои заявки.

4. Законы «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» от 2.06.2020 г. и «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции» от 2.06.2020 г. Посредством введения института парламентской оппозиции впервые в казахстанском законодательстве получила свое отражение и, как следствие, легализацию оппозиция, являющаяся одним из важных акторов политической жизни развитых стран мира. При этом оппозиционным партиям, представленным в Мажилисе Парламента РК, гарантируется занятие должностей председателя одного и секретарей – двух постоянных комитетов палаты. Они также получили право инициировать в течение одной сессии проведение парламентских слушаний и определять повестку дня правительственных часов не менее одного и двух раз соответственно.

Рассматриваемые нововведения получили свою реализацию после проведения парламентских выборов и формирования на основе их результатов депутатского корпуса Мажилиса Парламента РК VII созыва. Статус парламентской оппозиции приобрели Демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Народная партия Казахстана, представленные в нижней палате законодательного органа 12 и 10 депутатами соответственно. 14 января 2021 г. между руководителями депутатских фракций партий «Nur Otan», составляющей парламентское большинство, «Ак жол» и НПК были проведены консультации для определения постоянных комитетов с избранием председателей и секретарей от парламентской оппозиции . В результате депутат от ДПК «Ак жол» Ерлан Барлыбаев возглавил Комитет по аграрным вопросам, а депутат от НПК Александр Милютин – Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК.

5. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства» от 26.06.2020 г. Этим законом, во-первых, была осуществлена декриминализация статьи 130 Уголовного кодекса РК «Клевета» с переносом данного правонарушения и мер ответственности за нее в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Во-вторых, уточнена и смягчена статья 174 Уголовного кодекса РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», где слово «возбуждение» было изменено на «разжигание». Мера наказания же за совершение данного правонарушения в виде ограничения либо лишения свободы на срок от двух до семи лет была дополнена штрафом в размере от двух тысяч до семи тысяч МРП. Кроме того, также был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 13.05.2020 г., предусматривающий смягчение финансовых ограничений в отношении лиц, отбывших уголовное наказание по статье 174 Уголовного кодекса и имеющих положительное заключение правоохранительных органов.

6. Закон РК «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни» от 2.01.2021 г. Казахстан присоединился к данному международно-правовому документу 24 сентября 2020 г. посредством его подписания в штаб-квартире Организации.

Объединенных Наций постоянным представителем РК при ООН Кайратом Умаровым. В связи с этим республика официально отменила смертную казнь в качестве меры уголовного наказания. До этого с 2003 года действовал мораторий на ее применение. Вместе с тем Казахстан сохранил за собой право применения смертной казни в военное время в отношении лиц, признанных виновными в совершении особо тяжких преступлений военного характера. Для окончательного решения вопроса с отменой смертной казни в соответствие с указанным законом необходимо внесение определенных поправок в Уголовный кодекс Республики Казахстан. Соответствующий законопроект разработан Генеральной прокуратурой РК и в настоящее время проходит правовую, экономическую, лингвистическую и антикоррупционную экспертизу. После этого он будет направлен для окончательного утверждения в правительство, а затем в парламент . Таким образом, первый пакет в составе 7 политических инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева реализован, что является свидетельством последовательности и непрерывности заявленной им повестки на проведение новых преобразований в разных сферах жизнедеятельности казахстанского общества и государства.





2. Второй пакет реформ

Второй пакет из 7 политических инициатив был озвучен Президентом РК 1 сентября 2020 г. в его Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». К этому времени, благодаря принятию большого комплекса антикризисных мер, удалось относительно стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере страны в условиях пандемии и не допустить перехода негативных последствий пандемии в политическую плоскость. Одновременно продолжалась работа Национального совета общественного доверия, включая проведение 27 мая 2020 г. его третьего заседания, серии встреч членов НСОД с Главой государства и руководителями ряда центральных госорганов, их участие в рабочих группах Мажилиса и Сената Парламента РК по рассмотрению проектов законов из первого пакета реформ и т.д. Все это способствовало формированию хорошей основы для осмысления, выработки и реализации очередного пакета политических преобразований.

Касым-Жомарт Токаев: «Мы взяли курс на строительство «Слышащего государства». Как я уже сказал, суть данного подхода не просто в ситуативном реагировании госорганов на ежедневные проблемы населения. Это, прежде всего, постоянный диалог власти и общества. Новый импульс развитию общественного диалога дал Национальный совет общественного доверия. Он оправдал свою миссию тем, что институционализировал общенациональный диалоговый процесс в нашей стране, результатом чего стал пакет политических реформ… Это только начало наших реформ в политической сфере, ее модернизация будет продолжена. Предстоит реформировать практически все институты государственной власти. Основная цель преобразований – повышение эффективности функционирования всего государства. Если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать их самих в процесс реформ. Наши последующие политические реформы должны быть направлены на более широкое вовлечение людей в управление страной» (из Послания народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», 1.09.2020 г.) Рассматриваемый пакет реформ составляют следующие меры, которые в той или иной степени уже получают свою реализацию: 1. Проведение в 2021 г. прямых выборов акимов сельских населенных пунктов. Для обеспечения реализации этой меры приняты Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 25.05.2020 г. и Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов» от 25.05.2020 г. Основными моментами данных законов являются:

· введение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, избираемых непосредственно гражданами из числа жителей данных административно-территориальных единиц (АТЕ);

· предоставление права выдвижения кандидатов в акимы рассматриваемой категории: - политическим партиям из числа своих членов, чтоможет способствовать активизации ими своей деятельности в регионах и особенно сельской местности;

- гражданам в порядке самовыдвижения при условии последующей поддержки не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать. Представляется, что такой порядок позволит баллотироваться на должности акимов городов районного значения и сельских населенных пунктов преимущественно местным жителям, хорошо знающим ситуацию в соответствующей АТЕ и способных предложить оптимальные меры по ее улучшению. Тогда как заинтересованные иногородние граждане рискуют не получить в данном случае необходимой поддержки со стороны избирателей;

- акимам соответствующих районов и городов областного значения в случае выдвижения на день окончания срока данной процедуры менее двух кандидатов. Эта мера призвана обеспечить проведение данных выборов на альтернативной и конкурентной основе.

При этом указанные акимы могут выдвинуть одну или две кандидатуры по согласованию с собранием местного сообщества ;

· избрание акимов рассматриваемой категории на 4 года с правом баллотироваться на два срока подряд;

· предоставление соответствующим маслихатам права выражения недоверия акимам рассматриваемой категории на основании инициирования собраниями местных сообществ вопросов об освобождении их от должности. Такая мера призвана способствовать усилению контроля за деятельностью данных акимов со стороны маслихатов и населения вверенных им АТЕ;

· досрочное прекращение полномочий акимов рассматриваемой категории в случае прекращения их членства в политических партиях, от которых они баллотировались (за исключением случаев реорганизации и ликвидации соответствующих партий – прим.). С одной стороны, эта мера призвана способствовать укреплению связей данных должностных лиц и выдвинувших их партий. С другой стороны, она в той или иной степени будет способствовать ответственности партий за деятельность указанных акимов.

Практическая реализация данной инициативы Главы государства начнется со второй половины 2021 г. посредством проведения выборов 836 из 2345 акимов городов районного значения и сельских населенных пунктов. Прямое избрание остальных 1509 акимов этой категории произойдет в 2022–2025 гг. в связи с разными сроками завершения их полномочий (данные акимы избирались маслихатами районов и городов областного значения с 2013 г. на 4 года, но в силу разных обстоятельств полномочия многих из них были прекращены досрочно – прим.).

При этом на проведение выборов акимов рассматриваемой категории из бюджета республики будет выделено порядка 17,6 млрд. тенге, включая 4,8 млрд. тенге в этом году . 2. Разработка новой Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан и принятие на ее основе пакета соответствующих законов. Во исполнение данного поручения Главы государства Министерством национальной экономики РК разработан и представлен вниманию широкой общественности на Интернет-портале «Открытые НПА» проект Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2030 года.

Основными моментами этого документа являются:

· реализация концепции в два этапа – в 2021–2024 и 2025–2030 гг.;

· ориентация на разграничение полномочий и сфер ответственности местного государственного управления и самоуправления, в том числе посредством принятия закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан»;

· создание в городах районного значения и сельских населенных пунктов на основе собраний местных сообществ выборных коллегиальных органов местного самоуправления – кенесов;

· расширение полномочий сходов местных сообществ (согласование акимом плана развития данного сообщества, инициирование перед маслихатом вопроса о прекращении полномочий акима и т.д.);

· принятие комплекса мер по развитию финансово-экономических основ местного самоуправления (передача в местный бюджет поступлений от использования земельных участков, водных ресурсов и коммунальной собственности, совершенствование системы трансфертов между бюджетами разных уровней и т.д.). Введение в столице республики, городах республиканского и областного значения «Бюджета народного участия», предполагающего инициирование их жителями социально значимых проектов;

· усиление маслихатов всех уровней, включая предоставление их депутатам права составления петиций (сбора подписей) по решению вопросов местного или регионального значения . Ожидается, что с принятием и реализацией рассматриваемой концепции в Казахстане уже в среднесрочной перспективе будет создана качественно новая система местного самоуправления с выборными исполнительными и представительными (коллегиальными) органами и собственным бюджетом в городах районного значения, поселках, селах и сельских округах. При этом расширятся возможности для заинтересованных граждан по участию в управлении делами местного значения. Вместе с тем отдельные вопросы требуют своей проработки. Это, в частности, неопределенность формата взаимоотношений между будущими выборными акимами разного уровня, с одной стороны, и акимами соответствующих регионов страны, с другой стороны. Кроме того, в проекте концепции отсутствую меры по совершенствованию деятельности в столице, городах республиканского и областного значения территориальных советов местного самоуправления, созданных в соответствие со статьей 39-7 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2021 г.

3. Разработка и принятие закона «Об общественном контроле в Республике Казахстан», призванного обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора. Данный законопроект разработан Министерством информации и общественного развития РК с представлением вниманию широкой общественности на интернет-портале «Открытые НПА» и проведением серии обсуждений в разных форматах. По сообщению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, он, в частности, предполагает осуществление общественного контроля на основе таких принципов, как приоритет прав человека и гражданина, публичность, открытость, законность, объективность, достоверность результатов, недопустимость воспрепятствования осуществлению общественного контроля и т.д.

Основной целью будущего закона является создание правовых условий для усиления функции общественного контроля за деятельностью государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора с целью повышения их открытости и эффективности. Ключевыми субъектами общественного контроля смогут выступать граждане и некоммерческие организации (кроме корпоративных фондов и религиозных объединений – прим.) Казахстана.

Основными формами осуществления общественного контроля станут общественные обсуждения, общественная экспертиза и общественный мониторинг. Причем данный контроль можно будет одновременно осуществлять в нескольких формах. По итогам контрольной деятельности предполагается разработка осуществляющими ее физическими или юридическими лицами рекомендаций, которые являются обязательными для рассмотрения и принятия решений соответствующими государственными или квазигосударственными структурами. Последние, в свою очередь, обязаны обеспечить, в частности, доступ субъектам общественного контроля на занимаемые ими территорию и помещения и к информации о своей деятельности, не носящей секретный характер .

4. Создание единого легитимного института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Еще в октябре 2020 г. министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил о том, что онлайн-петиции предполагается запустить в качестве гражданской инициативы с привлечением заинтересованных коммерческих и некоммерческих структур. Такое решение представляется оптимальным, поскольку предполагает независимые от государства и его органов механизмы обращения к ним заинтересованных граждан и юридических лиц по тем или иным вопросам, а также отсутствие необходимости расходования в данном случае бюджетных средств. Одним из первых такую инициативу проявил Центр прикладных исследований «TALAP», руководитель которого Рахим Ошакбаев является членом Национального совета общественного доверия. Данной организацией в пилотном режиме был запущен сайт онлайн-петиций – www.otinish.kz. Последним, в частности, воспользовались определенные субъекты малого и среднего бизнеса, обратившиеся к Президенту РК с просьбой о содействии снижении ставки вознаграждения по кредитам . Вопросами внедрения института онлайн-петиций также занимается Министерство информации и общественного развития РК, которое, в частности, разработало соответствующие положения проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам общественного контроля» (сопутствующий законопроект к проекту Закона РК «Об общественном контроле» – прим). Данный законопроект также прошел публичные обсуждения на различных площадках с участием представителей гражданского общества и экспертов .

5. Принятие новых мер по защите прав человека, включая меры по защите детей кибербуллинга и присоединение к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений. Следует отметить, что буллинг представляет собой агрессивное преследование одного из членов того или иного коллектива, как правило, со стороны группы лиц посредством запугивания, травли, избиений и т.п. Особенно это явление распространено в школах. В Казахстане, по оценкам Национального центра общественного здравоохранения, жертвой или участником буллинга становится каждый пятый казахстанский подросток от 11 до 15 лет . Кибербуллинг является его разновидностью с использованием цифровых технологий в социальных сетях, мобильных телефонах, приложениях для обмена сообщениями и на игровых платформах. Оба вида травли могут иметь негативные последствия для детей, включая доведение до суицида, замкнутость в общении, эмоциональные и психические проблемы со здоровьем, нарушение сна, головные боли и т.п. По инициативе отдельных депутатов Мажилиса Парламента РК предлагается законодательно уточнить оба понятия – «буллинг» и «кибербуллинг», а также предоставить Министерству образования и науки РК необходимые полномочия по профилактике и противодействия им, включая разработку соответствующих программ и единых национальных стандартов. Для этого планируется подготовить и внести поправки в законы «Об образовании» и «О правах ребенка в Республике Казахстан» . К Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., Казахстан присоединился 8 июня 1994 г. Затем в 2001 г. республика ратифицировала два факультативных протокола к данной конвенции, касающихся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии и участия детей в вооруженных конфликтах. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (3-й Факультативный протокол к КПР), позволяет детям искать защиту на международном уровне, если нарушение их прав не может быть разрешено на уровне страны их проживания.

6. Совершенствование национального законодательства по борьбе с пытками и приведение его в соответствие с положениями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Следует отметить, что к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г., Казахстан присоединился 29 июня 1998 г. С 2013 г. в стране действует Национальный превентивный механизм борьбы против пыток (НПМ), деятельность которого координируется Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан и осуществляется им совместно с представителями заинтересованных институтов гражданского общества. Несмотря на все это, применение тех или иных видов пыток, прежде всего, в процессе деятельности правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы продолжает иметь место. Так, по состоянию на август 2020 г., в адрес Уполномоченного по правам человека РК Эльвиры Азимовой поступило 97 жалоб на пытки и жестокое обращение с людьми, находящимися в учреждениях уголовноисполнительной системы и иных специальных учреждениях, которые обеспечивают временную изоляцию от общества. Тогда как в 2019 году аналогичных обращений было 83 за весь отчетный период .

В связи с этим Уполномоченным по правам человека предлагаются, в частности, такие меры, как

· разработка и принятие отдельного закона о Национальном превентивном механизме по предупреждению пыток (в настоящее время имеет место фрагментарное упоминание НПМ в различных законах и кодексах – прим.);

· передача функций по формированию бюджета НПМ в распоряжение Координационного Совета НПМ в целях усиления его независимости;

· предоставление самому омбудсмену полномочий по координации и организационно-техническому обеспечению деятельности НПМ . 7. Совершенствование правоохранительными органами практики досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. Во исполнение соответствующего поручения Главы государства 24 февраля 2021 г. был утвержден План мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021-2023 годы.

Данный документ предусматривает 41 мероприятие, включая:

· внесение предложений по разработке проекта Закона РК «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан»;

· увеличение финансирования и ресурсов подразделений уполномоченных органов по борьбе с торговлей людьми;

· проведение анализа эффективности возмещения ущерба и компенсаций жертвам торговли людьми из Фонда компенсации потерпевшим от преступлений по торговле людьми;

· проработку вопроса по оказанию специальных социальных услуг жертвам торговли людьми из числа иностранцев, временно пребывающих на территории Казахстана;

· участие в заседаниях органов СНГ в целях обмена опытом проведения комплексных совместных и/или согласованных межведомственных профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции . Обязанности по проведению мониторинга выполнения рассматриваемого плана и представление в правительство на ежегодной основе соответствующей сводной информации возложены на министерства труда и социальной защиты населения и внутренних дел. Кроме того, акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено разработать и утвердить аналогичные региональные планы. Таким образом, большинство из указанных политических инициатив Главы государства, составляющих второй пакет реформ, находятся на той или иной стадии своего законодательного обеспечения.





Третий пакет реформ

Политические инициативы Главы государства, составляющие третий пакет реформ, были озвучены им 15 января 2021 г. в рамках выступления на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва. Немаловажно, что по итогам прошедших парламентских выборов депутатами Мажилиса Парламента РК VII созыва стали 9 членов Национального совета общественного доверия, представленные в депутатских фракциях партий «Nur Otan», «Ак жол» и НПК. Их участие в работе законодательного органа увеличивает возможности для более качественного обсуждения и реализации предложений НСОД по основным направлениям его деятельности.

Касым-Жомарт Токаев: «Одна из главных реформ в Казахстане – политическая модернизация. Основной принцип этой модернизации – реализовать все изменения эволюционным путем, опираясь на общенациональный диалог и согласие. Первая часть прошлогодних политических реформ предоставила партиям новые возможности и дала толчок демократическому развитию страны. Прошедшие выборы положительно повлияли на повышение политической конкуренции… Но мы не должны останавливаться на этом. Нужен новый импульс для усиления влияния граждан на укрепление политической системы, на процесс принятия решений. В этом направлении будет проделана большая работа во время разработки второй части реформ. В них учтены предложения всех партий, в том числе тех политических сил, которые вчера не прошли в парламент, и они также будут учитываться и в будущем. Также учтены идеи, инициативы членов Национального совета и других авторитетных специалистов и активных граждан» (из Выступления на открытии первой сессии Парламента VII созыва, 15.01.2021 г.)

В третий пакет реформ входят следующие 9 мер, по реализации которых уже предприняты определенные шаги:

1. Снижение порога прохождения в Мажилис Парламента для политических партий с 7% до 5%.

2. Введение графы «Против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней. Обе эти меры уже нашли свое отражение во вступившем в силу 25.05.2020 г. Конституционном законе РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Первая из них увеличивает возможность для политических партий быть представленными в Мажилисе Парламента и маслихатах разного уровня по итогам будущих парламентских и местных выборов в случае поддержки их соответствующим количеством избирателей. Что касается включения в избирательные бюллетени графы «Против всех», то это расширяет свободу выбора граждан в избирательном процессе и возможно положительно отразится на явке избирателей на тех или иных выборах в будущем. Следует также отметить, что к такому решению руководство страны призывали различные общественные объединения и отдельные гражданские активисты, включая независимых наблюдателей. Причем результативность данной меры проявится уже в этом году по итогам выборов сельских акимов.

3. Введение выборности районных акимов. В своем выступлении перед парламентариями Президент РК, в частности, заявил: «Мы намерены укреплять систему местного самоуправления, начиная с самых низов. Это очень важный вопрос. Поэтому после предстоящих выборов сельских акимов можно переходить к выборам районных акимов» . Затем на пятом заседании НСОД, прошедшем 25 февраля 2021 г., он выступил за проведение этих выборов в 2024 году. Данные установки Главы государства нашли свое отражение в проекте Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2030 года. Причем помимо акимов районов в документе также предусмотрено избрание прямым голосованием местных жителей акимов городов областного значения, не являющихся областными центрами. Все это свидетельствует о готовности руководства страны расширить базу участия граждан в процессе управления делами общества и государства, а также увеличить степень ответственности акимов разного уровня перед населением вверенных им административно-территориальных единиц.

4. Принятие отдельного закона об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене), определяющего его статус, полномочия и упорядочивающего его деятельность по различным направлениям и секторам.

5. Укрепление аппарата Уполномоченного по правам человека, включая создание его региональных представительств. Следует отметить, что деятельность Уполномоченного по правам человека регулируется положением, утвержденным Указом Президента РК от 19 сентября 2002 г. «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека». По мнению занимающей в настоящее время данную должность Эльвиры Азимовой, разработка и принятие закона «Об омбудсмене» позволит обеспечить определенные законодательные условия как для расширения его собственных статуса и полномочий, так и для обращения к нему заинтересованных граждан. Создание же на местах региональных омбудсменов будет способствовать оперативному реагированию и принятию мер по отдельным ситуациям, связанным с конкретными нарушениями прав человека. В связи с этим важно на основе лучшего зарубежного опыта разработать закон, соответствующий интересам населения, и позволит создать независимый от государственной исполнительной власти механизм, который будет нацелен на защиту прав человека, а именно разрешать превентивно ситуации, связанные с определенными действиями государственных органов и должностных лиц . В настоящее время депутатами Парламента РК разработан проект закона «Об Омбудсмене» и сопутствующий законопроект о внесении изменений в законодательство, нацеленный на укрепление статуса Омбудсмена. Они были представлены парламентариями на заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, состоявшемся 19 мая 2021 г. Планируется публичное обсуждение базового законопроекта на региональном уровне, а также будет проведение ряда круглых столов с участием широкого круга неправительственных организаций, международных и национальных экспертов, ученых, практикующих адвокатов и юристов. При этом Уполномоченным по правам человека достигнута договоренность с ПРООН, ОБСЕ и УВКПЧ ООН об оказании поддержки данных мероприятий и получении экспертных заключений .

6. Внедрение «Индекса развития молодежи», способного лечь в основу оценки деятельности местных исполнительных органов по реализации молодежной политики. Глобальный Индекс развития молодежи (ИРМ) был разработан с расчетом для 170 стран мира и публикуется под эгидой ООН с сентября 2013 г. Он включает в себя следующие 5 критериев – образование, здоровье и благополучие, трудоустройство, политическое участие и гражданское участие. В свою очередь, эти критерии состоят из 15 показателей. При расчете индекса используются данные национальных статистических агентств и базы данных ООН и Всемирного банка. Вопросы разработки и внедрения собственного Индекса развития молодежи в Казахстане, в частности, были рассмотрены в марте и апреле т.г. в рамках проведенных Министерством информации и общественного развития РК стратегических сессий по вопросам молодежной и семейной политики и заседания Координационного совета по развитию молодежных организаций соответственно.

В этом году запланировано совершенствование нормативно-правовой базы государственной молодежной политики, предусматривающей 46 поправок в 4 законодательных акта. По информации директора Научно-исследовательского центра «Молодежь» Аяна Сакошева, в рамках соответствующего законопроекта предлагается дополнить понятие «Индекс развития молодежи». Последний будет представлен как комплексный показатель эффективности деятельности местных исполнительных органов в части реализации государственной молодежной политики, включающий ключевые индикаторы по следующим отраслям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг и доступ к инфраструктуре, безопасность .

7. Дальнейшее совершенствование системы общественного контроля.

8. Законодательное оформление института онлайн-петиций.

9. Расширение мер по стимулированию благотворительной деятельности, включая предоставление налоговых и иных льгот предприятиям и частным лицам, участвующим в благотворительных акциях и волонтерских проектах. Последние три из отмеченных выше инициатив Главы государства призваны способствовать расширению условий и возможностей для заинтересованных граждан и институтов гражданского общества по участию в общественной жизни страны и конструктивному взаимодействию с государством и его органами.





4. Меры в области прав человека

Правозащитную тематику Глава государства периодически затрагивает наравне с мерами политического, социального и иного характера. В частности, по итогам прошедших в 2019 г. первых двух заседаний Национального совета общественного доверия были приняты:

1. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 13.05.2020 г. Он предусматривает смягчение финансовых ограничений в отношении лиц, отбывших наказание по статье 174 Уголовного кодекса РК и имеющих положительное заключение со стороны правоохранительных и специальных органов.

2. Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения» от 1.02.2021 г. Он освобождает водителей транспортных средств из числа граждан Казахстана от необходимости иметь при себе водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис и документ о прохождении техосмотра. По мнению министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, исключение обязанности водителей иметь при себе и предъявлять указанные документы является одним из шагов, направленных на развитие современной технологичной «сервисной» полиции .

Затем в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», озвученном 1 сентября 2020 г., Глава государства озвучил следующие меры, порученные к разработке и последующему исполнению:

1. Законодательное возложение с 2021 г. на прокуроров обязанности согласования по уголовным делам ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека.

2. Выработка новых понятий «административного» и «уголовного» правонарушений, позволяющих гражданам и юридической общественности понять логику установления наказаний за их совершение.

3. Введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. В исполнение данного поручения Главы государства МВД РК был разработан и утвержден приказом № 233 от 20.04.2021 г. План конкретных действий по введению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных

4. Меры в области прав человека Правозащитную тематику Глава государства периодически затрагивает наравне с мерами политического, социального и иного характера. В частности, по итогам прошедших в 2019 г. первых двух заседаний Национального совета общественного доверия были приняты:

1. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 13.05.2020 г. Он предусматривает смягчение финансовых ограничений в отношении лиц, отбывших наказание по статье 174 Уголовного кодекса РК и имеющих положительное заключение со стороны правоохранительных и специальных органов.

2. Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения» от 1.02.2021 г. Он освобождает водителей транспортных средств из числа граждан Казахстана от необходимости иметь при себе водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис и документ о прохождении техосмотра. По мнению министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, исключение обязанности водителей иметь при себе и предъявлять указанные документы является одним из шагов, направленных на развитие современной технологичной «сервисной» полиции .

Затем в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», озвученном 1 сентября 2020 г., Глава государства озвучил следующие меры, порученные к разработке и последующему исполнению:

1. Законодательное возложение с 2021 г. на прокуроров обязанности согласования по уголовным делам ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека.

2. Выработка новых понятий «административного» и «уголовного» правонарушений, позволяющих гражданам и юридической общественности понять логику установления наказаний за их совершение.

3. Введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. В исполнение данного поручения Главы государства МВД РК был разработан и утвержден приказом № 233 от 20.04.2021 г. План конкретных действий по введению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов.

4. Переориентация надзора прокуратуры на эффективное решение проблем, с которыми обращаются граждане и бизнес.

5. Законодательное ограждение бизнеса от чрезмерного вмешательства силовых структур, включая пересмотр действующих оснований привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за налоговые правонарушения, а также осуществление любых следственные действий в отношении них только с санкции суда или прокурора.

6. Обеспечение состязательности судебного процесса и равенства адвоката и прокурора в нем, а также независимости судей от стороны обвинения.

7. Формирование на законодательном уровне системы защиты граждан, сообщивших о фактах коррупции .

Касым-Жомарт Токаев: «Следует модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОЭСР. Нам нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу. Такой подход укрепит систему сдержек и противовесов, создаст на каждом этапе эффективные фильтры. Еще раз подчеркиваю: законность и справедливость должны быть обеспечены по умолчанию. Нужно помнить, что от ошибок в уголовных делах зависят судьбы людей» (из Послания народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», 1.09.2020 г.) Очередной блок мер правозащитного характера был озвучен Касым-Жомартом Токаевым в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия, прошедшего 25 февраля т.г. Таковыми являются:

1. Разработка на основе международных стандартов и поэтапное внедрение Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека в Казахстане.

2. Защита прав и здоровья детей от «социальных болезней», включая введение административной ответственности юридических лиц, вплоть до приостановления действия их лицензии, за вовлечение или допуск к азартным играм несовершеннолетних.

3. Восстановление в структуре МВД штата спецподразделений по защите женщин и детей от насилия. Приказом МВД РК № 64 от 19.03.2021 г. штатная численность подразделений по защите женщин от насилия была доведена до 248 (увеличена на 129) и по защите детей - до 1150 единиц (увеличена на 448).

4. Введение специализации женщин-следователей по насильственным преступлениям, совершенным против женщин и детей, в целях недопущения предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим.

Во исполнение данного поручения Главы государства МВД РК:

· подписан приказ № 198 от 7.04.2021 г. «О создании Постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию уголовных правонарушений против половой неприкосновенности женщин и несовершеннолетних»,

· выработаны Правила о создании вышеуказанных ПДСОГ, в которых определены организационные основы их деятельности, включая требования об исключительном расследовании уголовных дел соответствующей категории следователями-женщинами;

· созданы данные ПДСОГ во всех территориальных департаментах полиции.

5. Исключение из законодательства по вопросам адвокатской деятельности нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики и принципов оказания юридической помощи.

Наконец, Планом первоочередных мер в области прав человека, утвержденном правительством в исполнении Указа Президента РК «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» от 9.06.2021 г., предусмотрено принятие 26 мер в следующих направлениях.

1. Совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека.

2. Обеспечение прав жертв торговли людьми.

3. Права человека в отношении граждан с инвалидностью, включая завершение процедуры ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.

4. Ликвидация дискриминации в отношении женщин. Так, в рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» будет исключен список работ, на которых ограничивается применение труда женщин.

5. Право на свободу объединения. В данном случае, в частности, предусмотрено внесение изменений в законодательство в части взаимодействия общественных объединений и государственных органов по вопросам налоговой отчетности, а также упрощения порядка регистрации религиозных объединений и создания благоприятных условий для межконфессионального взаимодействия;

6. Право на свободу выражения мнения. Данная мера предполагает проработку вопроса декриминализации статьи 131 Уголовного кодекса РК «Оскорбление» с изучением правоприменительной практики и международного опыта и широким обсуждением с общественностью и научными кругами.

7. Право человека на жизнь и общественный порядок. В данном случае речь идет о внедрении отдельных элементов сервисной модели работы органов полиции, а также строительстве участковых пунктов и модульных постов полиции с учетом внедрения принципа «полиция шаговой доступности»;

8. Повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями посредством трансформации механизма грантового финансирования их деятельности в части расширения поддержки гражданских инициатив;

9. Права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения, включая:

· предоставление отсрочки отбывания наказания при тяжелом заболевании осужденного;

· обеспечение раздельного содержания ранее судимых от впервые осужденных путем упразднения учреждений чрезвычайной безопасности;

· поэтапную передачу функций медицинского обеспечения осужденных и следственно-арестованных лиц из системы МВД в ведение Министерства здравоохранения РК;

· внесение изменений в законодательство, предусматривающее расширение условий для трудозанятости и социальной адаптации осужденных;

· развитие централизованной автоматизированной базы данных уголовноисполнительной системы . В целом, указанные выше правозащитные меры соответствуют также сформулированной и продвигаемой Касым-Жомартом Токаевым концепции «Слышащего государства» в части своевременного и адекватного реагирования государственных и, прежде всего, правоохранительных органов на всевозможные нарушения прав и законных интересов казахстанцев. Речь идет о том, чтобы именно государство взяло на себя максимальную ответственность за гарантирование безопасности своих граждан как ключевого условия соблюдения их прав и свобод.





5. Основные итоги и дальнейшие перспективы

Очевидно, что политические инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, составившие представленные им в 2019-2021 гг. три пакета реформ, характеризуются следующими основными моментами.

Во-первых, масштабностью, отражающей актуальность и значимость проведения политических и иных преобразований в интересах дальнейшего развития страны, обеспечения устойчивости государства и укрепления общественного согласия через постоянный диалог власти и общества. Особенно в этой связи показательны решения по отмене смертной казни, снижению избирательного порога для политических партий с 7% до 5% и введению прямой выборности акимов сельского, городского и районного уровней.

Во-вторых, последовательностью и непрерывностью. Показательно в этом отношении то, что реформы всех трех пакетов были обозначены и реализуются, несмотря на критические процессы в Казахстане вследствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В-третьих, поэтапностью, что отражается во временных параметрах озвучивания и реализации соответствующих инициатив.

В-четвертых, взаимодополнением отдельных инициатив. В частности, это проявляется в рамках совершенствования законодательства о выборах, политических партиях, местном государственном управлении и самоуправлении, а также мерах по защите прав и свобод человека, развития общественного контроля и института онлайн-петиций.

В-пятых, привлечением к разработке и обсуждению проектов концепций, законов и подзаконных актов, разработанных и принимаемых в интересах реализации рассматриваемых инициатив Главы государства, заинтересованных представителей политических партий, неправительственных организаций, экспертного сообщества, отдельных гражданских активистов. При этом максимальную активность в данном случае проявляют члены Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Все это способствует повышению качества и уровня легитимности соответствующих официальных документов.

В-шестых, открытостью, что выражается в представлении соответствующих проектов концепций, законов и подзаконных актов вниманию широкой общественности посредством публикации в Интернет-портале «Открытые НПА», а также на официальных сайтах Мажилиса и Сената Парламента РК и профильных центральных государственных органов. В свою очередь, это является одним из ключевых направлений реализации также сформулированной Касым-Жомартом Токаевым концепции «Слышащего государства».

В настоящее время уже действуют 10 законов, создающих правовые условия для реализации 10 политических инициатив Президента РК. По остальным инициативам, охватывающих второй и третий пакеты реформ, ведется работа уполномоченными госорганами в сотрудничестве с заинтересованными представителями общественности и экспертами по разработке проектов соответствующих официальных документов.

Что касается также заявленных Главой государства мер в области прав человека, то их отличает:

1) ориентация относительно как всех граждан республики, так и отдельных слоев и групп общества (женщины, дети, инвалиды, владельцы автотранспортных средств и т.д.);

2) сочетание подходов гуманизации и ужесточения законодательства, регулирующего вопросы соблюдения и защиты различных прав и свобод граждан. Ужесточение в данном случае связано с усилением ответственности физических и юридических лиц за совершение определенных правонарушений, включая сексуальное насилие, педофилию, бытовое насилие против женщин, торговлю людьми, браконьерство и т.д.;

3) целенаправленное обеспечение соответствия данных мер международным принципам и стандартам в области прав человека. Показательным в этом отношении также является готовность руководства Казахстана к сотрудничеству с ООН и другими международными организациями в вопросах выработки, совершенствования и действия механизмов соблюдения и защиты прав человека. Отнесение ряда соответствующих мер к политическим инициативам Президента РК (отмена смертной казни, декриминализация клеветы, защита детей от кибербуллинга, борьба с пытками и торговлей людьми и т.д.) свидетельствует о высоком уровне важности их реализации. С учетом всего этого наблюдается оформление правозащитной тематики в качестве одного из базовых приоритетов государственной политики.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев в своей программной статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»), опубликованной в республиканских изданиях 5 января 2021 г., «В обществе растет запрос на более активное участие в жизни страны и процессе принятия решений. Моя концепция «слышащего государства» и инициатива о создании Национального совета общественного доверия – прямой ответ на него. Он продолжает традиции великих собраний в Ордабасы, Культобе, Улытау. Эти инициативы станут основой для дальнейшего развития гражданского общества. Этими вопросами мы занимаемся планомерно. Это результат политики, направленной на демократизацию страны, модернизацию политической системы» . Таким заявлением Глава государства фактически дает понять, что процесс реформирования политической системы Казахстана продолжается. В связи с этим в обозримом будущем следует ожидать озвучивание и реализацию новых политических инициатив в рамках очередных пакетов реформ.