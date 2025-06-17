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    13:15, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Ампутация ног у девочки в Астане: пациентку выписали домой

    Пострадавшая в ДТП в Астане девочка выписана из стационара. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    - Всем пострадавшим лицам оказана своевременная экстренная медицинская помощь. В том числе семилетнему ребенку, он сегодня уже выписан из стационара, медицинская помощь оказана в полном объеме. К сожалению, мы все знаем, что там пришлось ампутировать конечности, но все это во имя спасения жизни. По поводу реабилитации – ребенок прикреплен по месту проживания в Егиндыкольском районе Акмолинской области. Прикрепленная поликлиника уже занимается вопросами разработки индивидуальной программы реабилитации, – сказал Т.Муратов, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, после заживления всех послеоперационных последствий медики займутся полноценной реабилитацией ребенка.

    Ранее сообщалось, что 8-летняя девочка находится в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Астане.

    Позднее вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев разъяснил, что негативные высказывания в адрес врачей являются необоснованными. По его словам, спасти ноги было невозможно из-за тяжелого поражения мягких тканей.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Астана Происшествия Минздрав РК
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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