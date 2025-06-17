Ампутация ног у девочки в Астане: пациентку выписали домой

- Всем пострадавшим лицам оказана своевременная экстренная медицинская помощь. В том числе семилетнему ребенку, он сегодня уже выписан из стационара, медицинская помощь оказана в полном объеме. К сожалению, мы все знаем, что там пришлось ампутировать конечности, но все это во имя спасения жизни. По поводу реабилитации – ребенок прикреплен по месту проживания в Егиндыкольском районе Акмолинской области. Прикрепленная поликлиника уже занимается вопросами разработки индивидуальной программы реабилитации, – сказал Т.Муратов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, после заживления всех послеоперационных последствий медики займутся полноценной реабилитацией ребенка.

Ранее сообщалось, что 8-летняя девочка находится в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Астане.

Позднее вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев разъяснил, что негативные высказывания в адрес врачей являются необоснованными. По его словам, спасти ноги было невозможно из-за тяжелого поражения мягких тканей.