Амнистию отменили осужденной за хищение 88 млн теңге в Атырауской области

В Атырауской области после протеста Генеральной прокуратуры отменено незаконное применение амнистии к осужденной по делу о хищении бюджетных средств, передает Kazinform.

Как сообщили в Генпрокуратуре, суд установил, что бухгалтер одного из государственных учреждений совместно с руководителем организации в 2023–2024 годах присвоила более 88,8 млн теңге бюджетных средств.

Изначально суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы. Однако позже к ней была применена амнистия, в результате чего срок сократили до 4 лет 8 месяцев.

Генеральная прокуратура установила, что такое решение было принято с нарушением требований законодательства. Согласно закону, при хищении в особо крупном размере сокращение наказания в рамках амнистии возможно только при условии полного возмещения причиненного ущерба.

В данном случае осужденная ущерб полностью не возместила. Кроме того, судом с нее было постановлено взыскать свыше 36,8 млн теңге.

Несмотря на это, суд первой инстанции сократил назначенное наказание на одну треть, а апелляционная инстанция не устранила допущенное нарушение.

По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил применение амнистии и восстановил первоначальный срок наказания — 7 лет лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что амнистия не может применяться при отсутствии предусмотренного законом условия о полном возмещении ущерба.

Как сообщалось ранее, женщин-осужденных освободили по амнистии в Карагандинской области.