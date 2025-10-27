РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:18, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Аммиак, пыль и формальдегид: чем дышат жители Туркестанской области

    Особую обеспокоенность специалистов санитарно-эпидемиологического контроля вызывают выбросы промышленных предприятий и повышенная концентрация вредных веществ на автодорогах региона, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Әлеуметтік желіден

    В Туркестанской области действуют 69 предприятий с организованными выбросами в атмосферу. Всего в воздух выбрасывается 30 видов загрязняющих веществ, 10 из них относятся к I–II классам опасности.

    — Для контроля состояния воздуха в жилых массивах, промышленных зонах и вдоль автомагистралей с интенсивным движением установлено 196 пунктов наблюдения. Пробы воздуха берутся ежеквартально в соответствии с Правилами санитарно-эпидемиологического мониторинга, утвержденными приказом Министерства здравоохранения, — отметили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

    Специалисты исследовали 7 814 проб атмосферного воздуха. В 157 случаях зафиксированы превышения допустимых концентраций.

    Среди выявленных загрязнителей:

    • фенол — 14 случаев,
    • формальдегид — 15,
    • аммиак — 36,
    • диоксид азота — 16,
    • диоксид серы — 6,
    • взвешенные вещества — 36,
    • окись углерода — 16,
    • пыль — 11,
    • диоксид углерода — 3,
    • сажа — 4.

    Наибольшее количество превышений зарегистрировано в зонах воздействия промышленных предприятий. Из 4 086 проб 3,6% не соответствовали санитарным нормам.

    На автомагистралях превышения концентрации вредных веществ выявлены в 0,8% из 511 исследованных проб.

    — Все загрязнители атмосферного воздуха оказывают существенное негативное воздействие на здоровье человека. Эти вещества попадают в организм преимущественно через дыхательные пути и приводят к развитию заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и различным аллергическим реакциям, — подчеркнули специалисты.

    Напомним, ранее в Восточном Казахстане были зафиксированы случаи заболеваний, вызванных воздействием вредных примесей в воздухе. Жители называют этот диагноз «химическим ожогом горла».

