Аммиак, пыль и формальдегид: чем дышат жители Туркестанской области
Особую обеспокоенность специалистов санитарно-эпидемиологического контроля вызывают выбросы промышленных предприятий и повышенная концентрация вредных веществ на автодорогах региона, передает корреспондент Kazinform.
В Туркестанской области действуют 69 предприятий с организованными выбросами в атмосферу. Всего в воздух выбрасывается 30 видов загрязняющих веществ, 10 из них относятся к I–II классам опасности.
— Для контроля состояния воздуха в жилых массивах, промышленных зонах и вдоль автомагистралей с интенсивным движением установлено 196 пунктов наблюдения. Пробы воздуха берутся ежеквартально в соответствии с Правилами санитарно-эпидемиологического мониторинга, утвержденными приказом Министерства здравоохранения, — отметили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.
Специалисты исследовали 7 814 проб атмосферного воздуха. В 157 случаях зафиксированы превышения допустимых концентраций.
Среди выявленных загрязнителей:
- фенол — 14 случаев,
- формальдегид — 15,
- аммиак — 36,
- диоксид азота — 16,
- диоксид серы — 6,
- взвешенные вещества — 36,
- окись углерода — 16,
- пыль — 11,
- диоксид углерода — 3,
- сажа — 4.
Наибольшее количество превышений зарегистрировано в зонах воздействия промышленных предприятий. Из 4 086 проб 3,6% не соответствовали санитарным нормам.
На автомагистралях превышения концентрации вредных веществ выявлены в 0,8% из 511 исследованных проб.
— Все загрязнители атмосферного воздуха оказывают существенное негативное воздействие на здоровье человека. Эти вещества попадают в организм преимущественно через дыхательные пути и приводят к развитию заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и различным аллергическим реакциям, — подчеркнули специалисты.
Напомним, ранее в Восточном Казахстане были зафиксированы случаи заболеваний, вызванных воздействием вредных примесей в воздухе. Жители называют этот диагноз «химическим ожогом горла».