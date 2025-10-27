Аммиак, пыль и формальдегид: чем дышат жители Туркестанской области

В Туркестанской области действуют 69 предприятий с организованными выбросами в атмосферу. Всего в воздух выбрасывается 30 видов загрязняющих веществ, 10 из них относятся к I–II классам опасности.

— Для контроля состояния воздуха в жилых массивах, промышленных зонах и вдоль автомагистралей с интенсивным движением установлено 196 пунктов наблюдения. Пробы воздуха берутся ежеквартально в соответствии с Правилами санитарно-эпидемиологического мониторинга, утвержденными приказом Министерства здравоохранения, — отметили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Специалисты исследовали 7 814 проб атмосферного воздуха. В 157 случаях зафиксированы превышения допустимых концентраций.

Среди выявленных загрязнителей:

фенол — 14 случаев,

формальдегид — 15,

аммиак — 36,

диоксид азота — 16,

диоксид серы — 6,

взвешенные вещества — 36,

окись углерода — 16,

пыль — 11,

диоксид углерода — 3,

сажа — 4.

Наибольшее количество превышений зарегистрировано в зонах воздействия промышленных предприятий. Из 4 086 проб 3,6% не соответствовали санитарным нормам.

На автомагистралях превышения концентрации вредных веществ выявлены в 0,8% из 511 исследованных проб.

— Все загрязнители атмосферного воздуха оказывают существенное негативное воздействие на здоровье человека. Эти вещества попадают в организм преимущественно через дыхательные пути и приводят к развитию заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и различным аллергическим реакциям, — подчеркнули специалисты.

Напомним, ранее в Восточном Казахстане были зафиксированы случаи заболеваний, вызванных воздействием вредных примесей в воздухе. Жители называют этот диагноз «химическим ожогом горла».