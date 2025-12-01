РУ
    00:28, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Амир Закиров выиграл чемпионат мира WFADS по брейкингу в Дубае

    Лидер команды Казахстана по брейкингу Амир Закиров одержал победу на чемпионате мира WFADS в Дубае (ОАЭ), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК

    Би-бой Amir дошел до финала соревнований среди взрослых.

    В решающем противостоянии Закиров выиграл у американца Мигеля Росарио (би-бой Gravity). Третье место занял Руслан Файзрахманов из России (би-бой Ruslan Footrockets).

    Отмечается, что в 2024 году Амир Закиров принял участие в Олимпийских играх в Париже (Франция). Казахстанец дошел до ¼ финала, заняв в итоге восьмое место.

