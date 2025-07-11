Амир Омарханов прокомментировал выход в полуфинал юниорского Уимблдона

По окончании встречи Омарханов прокомментировал итоги игры, отметив, что победу удалось одержать благодаря мощной подаче, слаженным действиям, сильному желанию выиграть и уверенной игре в концовке.

— Очень хорошо подавали. Было мало затяжных розыгрышей и много эпизодов в формате «подача плюс выход к сетке». Подача шла хорошо, мы держали концентрацию. «Тай-брейк» (укороченный гейм, который играется при счете 6:6 и определяет победителя сета — прим. ред.) отыграли очень слаженно. Упустили немало возможностей, которые могли бы реализовать раньше. Главное — играли собранно, хорошо подавали, и это принесло победу, — рассказал Омарханов в эксклюзивном интервью агентству Kazinform.

Он отметил, что соперники тоже играли достойно: хорошо подавали, уверенно действовали у сетки, боролись за каждый мяч и сохраняли концентрацию. Тем не менее, в ключевые моменты казахстанско-российская пара сыграла сильнее, что и стало решающим фактором.

— Соперники тоже очень хорошо подавали, хорошо играли у сетки, держали концентрацию. Было видно, что они хотели победить — боролись за каждый розыгрыш, что создавало определенное напряжение. Но в решающие моменты мы сыграли немного сильнее, поэтому и выиграли. Они были действительно хороши, — отметил молодой спортсмен.

Он высоко оценил игру своего партнера Егора Плешивцева, отметив его сильные стороны: отличная подача, уверенная игра у сетки и стабильность на задней линии. По словам Омарханова, главное — сохранять позитивную энергию на корте, и тогда они могут достичь еще большего.

Следует отметить, что этот результат — не первый значимый успех в карьере Омарханова. В одиночных соревнованиях его наивысшим достижением остается выход в четвертьфинал юношеского чемпионата Австралии 2024 года. В парных играх он уже доходил до полуфинала юношеского Ролан Гаррос в прошлом сезоне.

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