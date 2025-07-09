Айым Канагатова выиграла теннисный турнир в Нидерландах
Казахстанская теннисистка Айым Канагатова стала победительницей престижного международного турнира Tennis Europe Amstelpark Tennis Academy Trophy 2025. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Соревнования среди молодых спортсменов проходили в Амстердаме (Нидерланды).
В них приняли участие 64 теннисистки из 19 стран, включая Нидерланды, Казахстан, Россию, Германию, Великобританию, США, Австралию и другие.
Напомним, 7 июля казахстанские юниоры Дамир Жалгасбай и Зангар Нурланулы одержали победу в первом круге Открытого чемпионата Великобритании по теннису. Казахстанский дуэт за выход во второй круг парного разряда «Уимблдона-2025» в очень трудном поединке сломил сопротивление американцев Райан Козад и Максимус Дюссо.