Айым Канагатова выиграла теннисный турнир в Нидерландах

Соревнования среди молодых спортсменов проходили в Амстердаме (Нидерланды).

В них приняли участие 64 теннисистки из 19 стран, включая Нидерланды, Казахстан, Россию, Германию, Великобританию, США, Австралию и другие.

Напомним, 7 июля казахстанские юниоры Дамир Жалгасбай и Зангар Нурланулы одержали победу в первом круге Открытого чемпионата Великобритании по теннису. Казахстанский дуэт за выход во второй круг парного разряда «Уимблдона-2025» в очень трудном поединке сломил сопротивление американцев Райан Козад и Максимус Дюссо.