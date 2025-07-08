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    22:50, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские юниоры вырвали победу на старте Уимблдона

    7 июля казахстанские юниоры Дамир Жалгасбай и Зангар Нурланулы одержали победу в первом круге Открытого чемпионата Великобритании по теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские юниоры вырвали победу на старте Уимблдона
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский дуэт за выход во второй круг парного разряда «Уимблдона-2025» в очень трудном поединке сломил сопротивление американцев Райан Козад и Максимус Дюссо.

    В итоге матч завершился в пользу казахстанских юниоров со счетом 7:5, 6:7, 10:7.

    В следующем раунде Дамира и Зангара ждут Оливер Бондинг (Англия) и Джаггер Лич (США), у которых восьмой номер посева.

    Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге Уимблдонского турнира.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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