22:50, 07 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанские юниоры вырвали победу на старте Уимблдона
7 июля казахстанские юниоры Дамир Жалгасбай и Зангар Нурланулы одержали победу в первом круге Открытого чемпионата Великобритании по теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский дуэт за выход во второй круг парного разряда «Уимблдона-2025» в очень трудном поединке сломил сопротивление американцев Райан Козад и Максимус Дюссо.
В итоге матч завершился в пользу казахстанских юниоров со счетом 7:5, 6:7, 10:7.
В следующем раунде Дамира и Зангара ждут Оливер Бондинг (Англия) и Джаггер Лич (США), у которых восьмой номер посева.
Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге Уимблдонского турнира.