Казахстанские юниоры вырвали победу на старте Уимблдона

Казахстанский дуэт за выход во второй круг парного разряда «Уимблдона-2025» в очень трудном поединке сломил сопротивление американцев Райан Козад и Максимус Дюссо.

В итоге матч завершился в пользу казахстанских юниоров со счетом 7:5, 6:7, 10:7.

В следующем раунде Дамира и Зангара ждут Оливер Бондинг (Англия) и Джаггер Лич (США), у которых восьмой номер посева.

Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге Уимблдонского турнира.