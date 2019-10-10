Американскую технологию дождевого полива внедрили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В пригороде города Туркестана местными земледельцами с помощью специальной техники, привезенной из США, организован дождевой полив посевных площадей. По словам специалистов, это очень эффективный способ. Благодаря его применению урожайность должна увеличиться в 2-4 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Благодаря историческому решению, принятому в 2018 году Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, город Туркестан стал областным центром. Был принят Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года. Согласно нему по инициативе акима области Умирзака Шукеева на территории города Туркестана началась реализация проектов по созданию продовольственного пояса, водным объектам.

В рамках комплексного плана аграрной отрасли, в том числе для создания продовольственного пояса площадью 11 тыс. га, устранения дефицита поливной воды, приоритет отдан строительству водных объектов.





В начале этого года по инициативе ТОО «Түркістан Агро ХХI» объединилось 131 крестьянское хозяйство, в результате создан кооператив «Ынтымақ-2019». На сегодня данный кооператив запланировал установку на 733 га 18 единиц машин технологии дождевого полива. Стоимость проекта – 500 млн тенге. В Казахстан технологии США марки «T-L» доставила компания из Нидерландов «APH Group B.V.».

Помимо этого, реализуется проект по созданию МТС стоимостью 600 млн тенге. Проекты одобрены АО «Аграрная кредитная корпорация». На эти установки государством выплачены субсидии, что стало большой поддержкой для крестьян.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Нурбола Бадыракова, на сегодня в пригороде Туркестана установлены 4 машины дождевого полива.

«Сейчас на данном поле высаживается озимая пшеница. В мае следующего года здесь посадят кукурузу. Благодаря методу дождевого полива урожайность повысится в 2-4 раза. Например, если в среднем урожайность зерна с каждого гектара 15-20 центнеров, то с использованием новой технологии она достигнет 40-45 центнеров. Если зерновой кукурузы с каждого гектара собирают 48,5 центнера, то теперь будут получать до 115-130 центнеров. В общем, в следующем году на полях в пригороде Туркестана будет использоваться дождевой полив. Благодаря этому будет сформирован продовольственный пояс, улучшится социальное положение населения, а также экологическая обстановка», – сказал руководитель управления.

На сегодня на территории продовольственного пояса ТОО «Түркістан Агро ХХI» реализует проект по строительству молочно-товарной фермы на 1200 голов коров. Помимо этого, СПК «SPK-SAURAN» (ТОО «Сити Строй») приступило к реализации проекта по строительству откормочной площадки на 10 тыс. голов КРС. СПК «SPK-SAURAN» также реализует проект по внедрению дождевого полива на 1 тыс. га полей. Компанией «Valmont Industries» уже доставлены 3 дождевальных машины.

Также идет подготовка проектов по строительству птицефабрики мощностью 20 тыс. тонн мяса в год («Стандарт ойл»ЖШС), теплицы площадью 500 га (турецкая компания «YDA INSAAT»), комплекса по переработке верблюжьего молока мощностью 2,5 тыс. тонн.

Проекты по формированию продовольственного пояса реализуется в радиусе 15 км от Туркестана с использованием интенсивных технологий и при сопровождении ученых.

Комплексным планом запланирована реализациия 8 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 70 млрд тенге. В результате ежегодно будет дополнительно производиться сельхозпродукции на 30 млрд тенге, создано свыше 2500 новых рабочих мест.



