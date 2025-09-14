РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:21, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Канело после поражения от Кроуфорда потерял титул абсолютного чемпиона мира

    Непобеждённый в трех весовых категориях американец Теренс Кроуфорд стал новым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, победив легендарного мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в Лас-Вегасе, штат Невада, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Американский боксер Кроуфорд стал новым чемпионом в суперсреднем весе
    Фото: кадр из видео

    Данный поединок считается историческим, который выходит за рамки титулов (IBF, WBA, WBC, WBO и The Ring в суперсреднем весе). Это не просто бой, а битва за наследие.

    Американский боксер Кроуфорд стал новым чемпионом в суперсреднем весе
    Фото: кадр из видео

    Канело был своего рода лицом бокса с тех пор, как Флойд Мейвезер-младший ушёл из спорта более десяти лет назад.

    Американский боксер Кроуфорд стал новым чемпионом в суперсреднем весе
    Фото: кадр из видео

    Многие считают, что это событие знаменует начало новой эры в боксе.

    Кроуфорд — талантливый боксёр современности. Его считают тактиком с безупречным послужным списком, которому было, что доказывать. Он провёл 42 профессиональных боя без поражения, 31 из которых закончились нокаутом, и на протяжении всей своей карьеры выглядел совершенно неуязвимым.

    Американский боксер Кроуфорд стал новым чемпионом в суперсреднем весе
    Фото: кадр из видео

    По прогнозам Tapologу, Сауль «Канело» Альварес был фаворитом, чью победу оценивали в 62%, Теренса Кроуфорда — 38%.

    Сауль «Канело» Альварес (63-2-2, 39 KO) потерпел третье поражение в профессиональных боях. Первые два — от Флойда Мейвезера (2013 г.) и Дмитрия Бивола (2022 г.), а также имеет две ничьи с боксерами Джорджем Хуаресом (2006 г.) и Геннадием Головкиным (2017 г.)

    Американский боксер Кроуфорд стал новым чемпионом в суперсреднем весе
    Фото: кадр из видео

    Теренс Кроуфорд стал первым человеком в современной эпохе, который достиг статуса абсолютного чемпиона в трех отдельных весовых категориях.

    Ранее сообщалось, что казахстанский супертяжеловес Иван Дычко уступил американскому боксеру Джермейну Франклину-младшему решением судей в Лас-Вегасе.

    Теги:
    Спорт Америка Канело Бокс Мексика США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают