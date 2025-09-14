Канело после поражения от Кроуфорда потерял титул абсолютного чемпиона мира

Данный поединок считается историческим, который выходит за рамки титулов (IBF, WBA, WBC, WBO и The Ring в суперсреднем весе). Это не просто бой, а битва за наследие.

Фото: кадр из видео

Канело был своего рода лицом бокса с тех пор, как Флойд Мейвезер-младший ушёл из спорта более десяти лет назад.

Фото: кадр из видео

Многие считают, что это событие знаменует начало новой эры в боксе.

Кроуфорд — талантливый боксёр современности. Его считают тактиком с безупречным послужным списком, которому было, что доказывать. Он провёл 42 профессиональных боя без поражения, 31 из которых закончились нокаутом, и на протяжении всей своей карьеры выглядел совершенно неуязвимым.

Фото: кадр из видео

По прогнозам Tapologу, Сауль «Канело» Альварес был фаворитом, чью победу оценивали в 62%, Теренса Кроуфорда — 38%.

Сауль «Канело» Альварес (63-2-2, 39 KO) потерпел третье поражение в профессиональных боях. Первые два — от Флойда Мейвезера (2013 г.) и Дмитрия Бивола (2022 г.), а также имеет две ничьи с боксерами Джорджем Хуаресом (2006 г.) и Геннадием Головкиным (2017 г.)

Фото: кадр из видео

Теренс Кроуфорд стал первым человеком в современной эпохе, который достиг статуса абсолютного чемпиона в трех отдельных весовых категориях.

