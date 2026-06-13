Американский блогер первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube

Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

MrBeast (настоящее имя — Джеймс Стивен Дональдсон) считается пионером жанра видео на YouTube, посвященного съемкам дорогостоящих трюков.

Фото: instagram.com/mrbeast

В июле 2024 года его канал преодолел отметку в 300 млн подписчиков, он стал первым человеком в истории платформы, которому удалось достичь такого результата.

Свой канал он начал вести в 13 лет. Популярность ему принесли съемки челленджей, реалити-шоу и благотворительных акций.

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