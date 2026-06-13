KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Американский блогер первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube

    Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Американский блогер первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube
    Фото: instagram.com/mrbeast

    MrBeast (настоящее имя — Джеймс Стивен Дональдсон) считается пионером жанра видео на YouTube, посвященного съемкам дорогостоящих трюков.

    Американский блогер первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube
    Фото: instagram.com/mrbeast

    В июле 2024 года его канал преодолел отметку в 300 млн подписчиков, он стал первым человеком в истории платформы, которому удалось достичь такого результата.

    Свой канал он начал вести в 13 лет. Популярность ему принесли съемки челленджей, реалити-шоу и благотворительных акций.

    Ранее мы писали, что MrBeast помог вернуть зрение тысяче незрячих и слабовидящих людей.

    Америка Рекорд Интернет Блогеры США
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор