YouTube-блогер помог вернуть зрение тысяче незрячих и слабовидящих людей

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Популярный видеоблогер помог тысяче незрячих людей вернуть зрение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В своем видео, опубликованном в субботу, MrBeast (настоящее имя блогера Джимми Дональдсон) объявил о том, что оплатил операции по удалению катаракты 1 000 незрячих и слабовидящих пациентов, которые не могли себе это позволить по той или иной причине.

Операции провели не только людям из США, но и жителям Мексики, Бразилии, Ямайки, Гондураса, Вьетнама, Индонезии и других стран. В видео представлены трогательные кадры до и после того, как пациенты обретают зрение после окончания операции и показаны их искренние эмоции.

MrBeast не остановился только на оплате операций по замене хрусталика глаза. Кому-то из пациентов он помог оплатить обучение в колледже, кому-то подарил автомобиль, ну а кто-то из пациентов был просто рад тому факту, что после операции смог вновь увидеть лицо своего сына.

Офтальмолог и хирург Джефф Левенсон работал с видеоблорегом над проведением первого раунда операций в Джексонвилле, Флорида. «Половина всех слепых в мире - это люди, которым требуется всего лишь 10-минутная операция», - говорит Левенсон в видео, имея в виду операцию по удалению катаракты. - Сотни миллионов, возможно, 200 миллионов человек во всем мире слепы или почти слепы из-за катаракты и не могут позволить себе операцию».

Дональдсон и Левенсон начали с того, что обзвонили приюты для бездомных и бесплатные клиники, чтобы составить список пациентов в районе Джексонвилля, которые нуждались в операции по удалению катаракты, но не могли себе этого позволить. У них была группа из 40 пациентов, и Левенсон провел все операции за один день, начиная с 7 утра и заканчивая в 6 вечера.

После он заявил, что пациенты «просто не верили, что кто-то действительно будет искать их, чтобы спасти от слепоты, а затем иметь доброту и щедрость духа, чтобы предложить операцию».

Офтальмолог также связал команду MrBeast с SEE International, организацией которая помогла видеоблогеру найти незрячих пациентов по всему миру, оплатить и провести в общей сложности 1 000 операций примерно за три недели.

По состоянию на сегодня видео MrBeast набрало уже более 44 миллиона просмотров.

Кадр из видео/youtube.com/user/mrbeast