Американские военные ликвидировали 25 боевиков ИГ в Сирии

Военные США сообщили, что за последние 10 дней было проведено 11 операций, целями которых были как высокопоставленные члены ИГ, так и рядовые боевики.

По словам чиновника, растущее сотрудничество между США и новым правительством Сирии привело к тому, что американские войска смогли атаковать ИГ в тех районах страны, где они раньше не действовали. Сирийские войска были движущей силой некоторых операций против группировки боевиков в этом году.

Операции последовали после засады ИГ 13 декабря недалеко от древнего города Пальмира, в ходе которой два члена Национальной гвардии Айовы и гражданский переводчик из Мичигана были убиты, а ещё трое американских военнослужащих и сотрудников сирийских сил безопасности получили ранения.

Ранее сообщалось, что военные США нанесли удары по объектам ИГ, где хранилось оружие, было поражено 70 целей в центральной части Сирии.