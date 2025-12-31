РУ
    11:35, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Американские военные ликвидировали 25 боевиков ИГ в Сирии

    Центральное командование Вооруженных сил США, отвечающее за Ближний Восток, сообщило о ликвидации и взятии в плен 25 боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ) (запрещенная организация на территории РК — прим.ред.) в Сирии, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: Википедия

    Военные США сообщили, что за последние 10 дней было проведено 11 операций, целями которых были как высокопоставленные члены ИГ, так и рядовые боевики.

    По словам чиновника, растущее сотрудничество между США и новым правительством Сирии привело к тому, что американские войска смогли атаковать ИГ в тех районах страны, где они раньше не действовали. Сирийские войска были движущей силой некоторых операций против группировки боевиков в этом году.

    Операции последовали после засады ИГ 13 декабря недалеко от древнего города Пальмира, в ходе которой два члена Национальной гвардии Айовы и гражданский переводчик из Мичигана были убиты, а ещё трое американских военнослужащих и сотрудников сирийских сил безопасности получили ранения.

    Ранее сообщалось, что военные США нанесли удары по объектам ИГ, где хранилось оружие, было поражено 70 целей в центральной части Сирии.

    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
