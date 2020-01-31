Американские технологии орошения полей внедряют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял Роберта Гиллена - главу делегации американской транснациональной компании «Valmont Industries», являющейся крупнейшим производителем и дистрибьютером механизированных ирригационных машин в мире.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в применении высоких технологий для механизированного орошения в регионе. В частности, в беседе были затронуты вопросы внедрения дождевальных систем орошения в Туркестанской области, а также возможность строительства завода по производству современных систем орошения и управления урожайности сельскохозяйственных культур. При этом инвестиции по проекту составят порядка 50 млн долл. США.

В ходе встречи аким области подчеркнул важность внедрения современных технологий в сельхозпроизводство.

«В нашей области созданы все условия для инвесторов. Мы всегда открыты и готовы к тесному сотрудничеству, к реализации совместных проектов. У нас благоприятный климат для выращивания сельхозпродукции. Убежден, применение системы дождевального полива будет способствовать развитию отрасли сельского хозяйства», - сказал У. Шукеев.

В свою очередь Роберт Гиллен отметил, что американские технологии ирригации позволят увеличить продуктивность растениеводства и на 50% снизить водозатратность в сельском хозяйстве.

Кроме того, делегация из США выразила готовность развивать сотрудничество не только в сельском хозяйстве, но и в сфере энергетики, транспорта, формировании продовольственного пояса.

Умирзак Шукеев также подчеркнул основные преимущества области для реализации ТНК «Valmont Industries» потенциальных проектов, а именно бум строительства в регионе, потребность в новых технологиях в различных сферах и возможность их реализации, а также планы акимата по масштабированию проектов внедрения дождевальных систем области.

По итогам встречи аким области поручил создать рабочую группу под руководством заместителя акима Туркестанской области Меиржана Мырзалиева для реализации совместных проектов, в том числе определить земельный участок с необходимой инфраструктурой для размещения производства дождевальных установок.