Американские покупатели в «Черную пятницу» потратили рекордные $11,8 млрд

По данным Adobe Analytics, который отслеживает электронную коммерцию, в пятницу американцы потратили в интернете рекордную сумму, что на 9,1% больше, чем в прошлом году. Наибольший трафик наблюдался в период с 10:00 до 14:00 часов по местному времени по всей стране, когда каждую минуту через корзины для онлайн-покупок проходило 12,5 млн долларов.

По данным Adobe, в День благодарения американцы также потратили рекордные 6,4 млрд долларов в интернете. За два дня рост покупок наблюдался в категориях игровые приставки, электроника и бытовая техника.

Mastercard SpendingPulse, отслеживающий офлайн- и онлайн-расходы, сообщил, что общий объем продаж в «Черную пятницу», за исключением автомобильной отрасли, вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Показатель розничных продаж показал, что онлайн-продажи выросли на двузначную величину (10,4%), в то время как покупки в магазинах увеличились на 1,7%.

Компания Sensormatic Solutions, которая также отслеживает посещаемость магазинов, обнаружила, что количество посещений магазинов сократилось на 2,1%, но отметила, что это соответствует ожиданиям и тенденциям, наблюдавшимся в этом году. По данным Sensormatic, трафик в течение недели Черной пятницы вырос почти на 57% по сравнению с предыдущей неделей.

По прогнозам Adobe в электронной коммерции, покупатели в США потратят в понедельник еще примерно 14,2 млрд долларов, что станет очередным рекордом.

По оценкам Национальной федерации розничной торговли, в праздничный сезон с ноября по декабрь американские покупатели впервые в этом году потратят более 1 трлн долларов. Однако темпы роста замедляются: ожидается, что рост составит от 3,7% до 4,2% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% в праздничный сезон 2024 года.

В то же время отмечается рост задолженности американцев по кредитным картам и другим краткосрочным займам. Все больше покупателей придерживаются плана «купи сейчас, заплати потом», который позволяет отложить оплату праздничного декора, подарков и других товаров.

Ранее сообщалось, что долги американцев достигли нового рекорда в 18,6 трлн долларов.