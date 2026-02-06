Американские компании сократили более 100 тысяч рабочих мест в январе

По данным Challenger, Gray & Christmas, в январе работодатели объявили о сокращении 108435 рабочих мест. Рекорды относятся к январю 2009 года, когда за месяц было уволено 241749 человек, и октябрю 2025 года — 153074 человека.

В январе в транспортном секторе было объявлено о сокращении 31243 рабочих мест. Больше всего увольнений произошло в логистическом гиганте UPS, который объявил о сокращении 30000 сотрудников из-за снижения объемов доставки для Amazon.

В январе технологические компании объявили о сокращении 22291 сотрудника, в основном это коснулось Amazon, которая объявила о сокращении 16000 сотрудников в связи с реорганизацией структуры управления.

Медицинские компании и производители товаров для здоровья объявили в январе о сокращении 17107 рабочих мест, что стало рекордом для отрасли с апреля 2020 года, когда было сокращено 19453 рабочих места.

Производители химической продукции объявили о сокращении 4701 сотрудника, в основном из-за решения компании Dow, связанного с внедрением искусственного интеллекта и автоматизации.

Основными причинами январских увольнений стали расторжения контрактов, приведшие к сокращению 30784 сотрудников, а также рыночные и экономические условия, из-за которых были уволены 28392 человека. Среди других причин — реструктуризация (сокращение 20044 сотрудников), закрытие (12738) и внедрение искусственного интеллекта (7624).

Согласно отчету, в январе работодатели объявили о планах нанять 5306 сотрудников, что стало самым низким показателем за месяц с тех пор, как в 2009 году компания Challenger начала отслеживать этот показатель.

Ранее сообщалось, что долги американцев достигли нового рекорда в 18,6 трлн долларов.