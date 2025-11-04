Американские эксперты приступили к оценке системы промышленной безопасности «Казахмыса»

В корпорации «Казахмыс» стартовал глобальный анализ системы промышленной безопасности и охраны труда. Для этого компания заключила контракт с международной консалтинговой организацией JMJ Associates (США), специализирующейся на развитии лидерства и корпоративной культуре в области безопасности.

Встреча председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмета Нуриева с представителями JMJ стала отправной точкой совместного проекта, который затронет все производственные площадки компании. Главная задача — сформировать устойчивую культуру безопасности, где забота о жизни и здоровье станет личной ответственностью каждого сотрудника.

— Мы рассматриваем этот аудит не как формальность, а как стратегическую инвестицию в будущее компании — в безопасность и устойчивость, — подчеркнул Нурахмет Нуриев.

По словам руководителя казахстанского подразделения JMJ Рената Салимгалиева, работа начнется с детальной диагностики текущей системы безопасности. Эксперты проведут интервью с персоналом, наблюдения на производственных объектах и анализ внутренних процессов. Такой подход позволит не только выявить проблемные зоны, но и отметить сильные стороны, на которые можно опираться при дальнейшем развитии.

Фото: корпорация «Казахмыс»

Проект будет сосредоточен на двух ключевых направлениях:

Формирование личной ответственности за безопасность. Руководители всех уровней должны показывать пример подчиненным, формируя доверительную атмосферу, где каждый чувствует ответственность за общее дело.

Создание безопасной рабочей среды. Будет проведена работа по устранению факторов риска и внедрению системных решений, которые делают соблюдение правил естественным и удобным процессом.

— Проект рассчитан на несколько лет. Мы обучим сотрудников всех уровней, подготовим внутренних лидеров и амбассадоров безопасности. Наша цель — чтобы культура безопасности развивалась внутри компании и после завершения проекта, — отметил Ренат Салимгалиев.

В JMJ Associates ожидают, что партнерство с «Казахмысом» поможет укрепить доверие между сотрудниками и руководством, сократит количество несчастных случаев и повысит вовлеченность персонала. В результате безопасность станет естественной частью корпоративной среды — такой же неотъемлемой, как сама производственная дисциплина.

Фото: корпорация «Казахмыс»

Особое внимание будет уделено обучению и развитию лидерских качеств на всех уровнях управления. По словам Нурахмета Нуриева, проект не ограничится проверкой соответствия стандартам: речь идёт о долгосрочной трансформации корпоративного мышления.

— В проект вовлечены все уровни управления — от линейных руководителей до топ-менеджмента. По итогам аудита будет разработана долгосрочная программа повышения зрелости системы безопасности до 2028–2029 годов. Мы хотим, чтобы соблюдение правил стало естественной привычкой — как пристегивание ремня в автомобиле, — подчеркнул глава корпорации.

По результатам стратегического аудита будет создана обновленная система оценки рисков, усилены механизмы контроля и внедрены новые методы мотивации персонала. Компания планирует сделать безопасность частью корпоративной идентичности, где каждый сотрудник осознает свою роль в сохранении здоровья коллег и устойчивости предприятия.

Инициатива «Казахмыса» отражает общий курс компании на развитие устойчивого и ответственного производства, где безопасность становится неотъемлемым элементом эффективности и корпоративной культуры.

Ранее сообщалось, что в «Казахмысе» цифровые технологии уже меняют подход к геологоразведке, позволяя точнее моделировать месторождения и повышать эффективность добычи.