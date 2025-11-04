Американские эксперты приступили к оценке системы промышленной безопасности «Казахмыса»
Корпорация «Казахмыс» совместно с американской консалтинговой компанией JMJ Associates запустила масштабный проект по развитию культуры безопасности. Его цель — сделать заботу о жизни и здоровье не просто требованием, а внутренней ценностью каждого сотрудника, передает корреспондент агентства Kazinform.
В корпорации «Казахмыс» стартовал глобальный анализ системы промышленной безопасности и охраны труда. Для этого компания заключила контракт с международной консалтинговой организацией JMJ Associates (США), специализирующейся на развитии лидерства и корпоративной культуре в области безопасности.
Встреча председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмета Нуриева с представителями JMJ стала отправной точкой совместного проекта, который затронет все производственные площадки компании. Главная задача — сформировать устойчивую культуру безопасности, где забота о жизни и здоровье станет личной ответственностью каждого сотрудника.
— Мы рассматриваем этот аудит не как формальность, а как стратегическую инвестицию в будущее компании — в безопасность и устойчивость, — подчеркнул Нурахмет Нуриев.
По словам руководителя казахстанского подразделения JMJ Рената Салимгалиева, работа начнется с детальной диагностики текущей системы безопасности. Эксперты проведут интервью с персоналом, наблюдения на производственных объектах и анализ внутренних процессов. Такой подход позволит не только выявить проблемные зоны, но и отметить сильные стороны, на которые можно опираться при дальнейшем развитии.
Проект будет сосредоточен на двух ключевых направлениях:
- Формирование личной ответственности за безопасность. Руководители всех уровней должны показывать пример подчиненным, формируя доверительную атмосферу, где каждый чувствует ответственность за общее дело.
- Создание безопасной рабочей среды. Будет проведена работа по устранению факторов риска и внедрению системных решений, которые делают соблюдение правил естественным и удобным процессом.
— Проект рассчитан на несколько лет. Мы обучим сотрудников всех уровней, подготовим внутренних лидеров и амбассадоров безопасности. Наша цель — чтобы культура безопасности развивалась внутри компании и после завершения проекта, — отметил Ренат Салимгалиев.
В JMJ Associates ожидают, что партнерство с «Казахмысом» поможет укрепить доверие между сотрудниками и руководством, сократит количество несчастных случаев и повысит вовлеченность персонала. В результате безопасность станет естественной частью корпоративной среды — такой же неотъемлемой, как сама производственная дисциплина.
Особое внимание будет уделено обучению и развитию лидерских качеств на всех уровнях управления. По словам Нурахмета Нуриева, проект не ограничится проверкой соответствия стандартам: речь идёт о долгосрочной трансформации корпоративного мышления.
— В проект вовлечены все уровни управления — от линейных руководителей до топ-менеджмента. По итогам аудита будет разработана долгосрочная программа повышения зрелости системы безопасности до 2028–2029 годов. Мы хотим, чтобы соблюдение правил стало естественной привычкой — как пристегивание ремня в автомобиле, — подчеркнул глава корпорации.
По результатам стратегического аудита будет создана обновленная система оценки рисков, усилены механизмы контроля и внедрены новые методы мотивации персонала. Компания планирует сделать безопасность частью корпоративной идентичности, где каждый сотрудник осознает свою роль в сохранении здоровья коллег и устойчивости предприятия.
Инициатива «Казахмыса» отражает общий курс компании на развитие устойчивого и ответственного производства, где безопасность становится неотъемлемым элементом эффективности и корпоративной культуры.
Ранее сообщалось, что в «Казахмысе» цифровые технологии уже меняют подход к геологоразведке, позволяя точнее моделировать месторождения и повышать эффективность добычи.