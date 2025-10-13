Искусственный интеллект помогает точнее моделировать месторождения в Казахстане

В горнодобывающей отрасли Казахстана активно развивается цифровизация, и компания «Казахмыс» демонстрирует, как современные технологии способны трансформировать привычные производственные процессы. С мая 2025 года в корпорации внедрена новая интеллектуальная система Micromine Advance с модулем Grade Copilot, которая позволяет в режиме реального времени строить трёхмерные модели месторождений, анализировать состав пород и точнее прогнозировать объёмы добычи. Благодаря использованию искусственного интеллекта система делает геологоразведочные данные максимально точными и надёжными, а процессы — более эффективными и экономичными.

Внедрение инноваций соответствует курсу на цифровую трансформацию, обозначенному Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства не раз подчеркивал, что искусственный интеллект открывает «невероятные возможности для построения сильного, справедливого и безопасного Казахстана». Опыт «Казахмыса» наглядно показывает, как эти установки превращаются в конкретные решения, способные повысить эффективность целой отрасли.

Фото: Корпорация Казахмыс

О первых результатах применения цифровых инструментов представители компании рассказали на VIII Центрально-Азиатской конференции пользователей Micromine, которая прошла в Ташкенте. Директор департамента геологоразведки Бекасыл Аукешев провёл переговоры с президентом Digital-дивизиона Weir Group (Великобритания) Кристен Уолш и руководителем международных продаж компании Грегом Слэйтером (США). Стороны обсудили перспективы совместной работы, развитие программных решений, внедрение ИИ-инструментов и повышение квалификации казахстанских специалистов в области геологоразведки.

Параллельно с этим в «Казахмысе» активно ведётся оцифровка геологических данных, включая архивные материалы прошлых лет. Создаётся единый корпоративный стандарт хранения и анализа геоинформации. Программные продукты Micromine уже сегодня применяются на всех этапах производственного цикла — от геологоразведки и проектирования карьеров до планирования добычи и контроля качества руд.

В планах компании — дальнейшее расширение использования интеллектуальных решений. До конца 2025 года «Казахмыс» намерен внедрить новые модули Micromine Advance и Alastri, что позволит достичь полной цифровой интеграции производственных процессов. Это обеспечит единую информационную среду, где данные будут обновляться автоматически, а аналитика — проводится мгновенно, без человеческого фактора.

Фото: Корпорация Казахмыс

На ташкентской конференции геолог Жан Шомытов представил исследование по месторождению Жаман-Айбат. Применение Micromine позволило специалистам выявить закономерность между медной минерализацией и тектоническими нарушениями в структуре пласта. Этот пример показал, насколько эффективно использование искусственного интеллекта в анализе сложных геологических систем и моделировании природных процессов.

Сегодня в «Казахмысе» насчитывается более 400 пользователей Micromine, действует около 300 лицензий и используется свыше 1400 модулей программы. Уже оцифровано более 90% геологических данных, а обучение прошли свыше 500 специалистов, многие из которых получили международную сертификацию.

Фото: Корпорация Казахмыс

Благодаря системному подходу и внедрению инноваций «Казахмыс» укрепляет позиции лидера в цифровизации горнодобывающего сектора Казахстана. Компания не просто модернизирует технологические процессы, но и вносит реальный вклад в развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий в промышленности — тех направлений, которые Президент Казахстана назвал стратегически важными для будущего страны.

Напомним, в Жезказгане создают уникальный геологический кластер с современными лабораториями и цифровыми технологиями.