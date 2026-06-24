«Американская мечта» становится дороже

Администрация Трампа предложила повысить пошлины на получение гражданства на 80%, о чем было объявлено в Федеральном реестре, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Подача заявления на натурализацию, которая является частью процесса получения гражданства, в настоящее время стоит 760 долларов при личной подаче документов и 710 долларов при подаче онлайн. Администрация хочет повысить эти суммы до 1330 долларов, то есть на 75%, и 1280 долларов, то есть на 80%, соответственно. Также на 80% увеличится стоимость повторного рассмотрения отклоненных заявлений.

Власти объясняют это тем, что расходы на процесс натурализации должны полностью покрываться самими заявителями, а не субсидироваться за счёт других иммиграционных сборов. По мнению Министерства внутренней безопасности, получение гражданства является ценной привилегией, поэтому льготные тарифы не имеют достаточного обоснования.

Предложение также отменяет действующую скидку для малоимущих заявителей, которые платят сниженный сбор. Это означает дополнительные финансовые трудности для многих иммигрантов, уже потративших значительные средства на получение и поддержание статуса постоянного резидента США.

Это предложение вызвало резкую критику со стороны защитников прав иммигрантов, которые заявили, что оно сводит на нет усилия предыдущих администраций по упрощению процедуры получения гражданства. Общественное обсуждение предложения продлится до 24 августа, после чего власти примут решение.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа ужесточила политику в отношении гражданства США и правила подачи на грин-карту.