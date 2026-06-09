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    Администрация Трампа ужесточает политику в отношении гражданства США

    Администрация Трампа объявила о намерении лишить гражданства 17 граждан США, обвиняемых в иммиграционном мошенничестве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

    Администрация Трампа ужесточает политику в отношении гражданства США
    Фото: kostivcardinal.com

    Этот шаг представляет собой одну из самых масштабных попыток правительства США использовать свои полномочия по лишению гражданства, которые редко применялись до прихода к власти президента Дональда Трампа.

    Согласно федеральному законодательству, правительство может лишить американского гражданства лиц, которые совершили мошенничество при его получении, например, скрыли информацию о преступной деятельности при подаче заявления на иммиграцию.

    Однако этот процесс исторически был длительным, сложным и применялся редко. Так, в период с 1990 по 2017 год Министерство юстиции подавало в среднем всего 11 судебных исков в год с требованием лишить гражданства американских граждан, о чем свидетельствуют исторические данные.

    Процедура лишения гражданства позволяет гражданам, в отношении которых принято такое решение, оспорить действия правительства и попытаться сохранить свое гражданство. В случае лишения гражданства США граждане возвращаются к своему предыдущему иммиграционному статусу и теряют все юридические преимущества американского гражданства, включая защиту от депортации.

    Ранее сообщалось, что США поменяли правила подачи заявлений на грин-карту.

    Мошенничество Америка Мировые новости Юстиция Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор