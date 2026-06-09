Администрация Трампа ужесточает политику в отношении гражданства США

Администрация Трампа объявила о намерении лишить гражданства 17 граждан США, обвиняемых в иммиграционном мошенничестве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Этот шаг представляет собой одну из самых масштабных попыток правительства США использовать свои полномочия по лишению гражданства, которые редко применялись до прихода к власти президента Дональда Трампа.

Согласно федеральному законодательству, правительство может лишить американского гражданства лиц, которые совершили мошенничество при его получении, например, скрыли информацию о преступной деятельности при подаче заявления на иммиграцию.

Однако этот процесс исторически был длительным, сложным и применялся редко. Так, в период с 1990 по 2017 год Министерство юстиции подавало в среднем всего 11 судебных исков в год с требованием лишить гражданства американских граждан, о чем свидетельствуют исторические данные.

Процедура лишения гражданства позволяет гражданам, в отношении которых принято такое решение, оспорить действия правительства и попытаться сохранить свое гражданство. В случае лишения гражданства США граждане возвращаются к своему предыдущему иммиграционному статусу и теряют все юридические преимущества американского гражданства, включая защиту от депортации.

Ранее сообщалось, что США поменяли правила подачи заявлений на грин-карту.