Американская база в Сирии подверглась минометному обстрелу

По сообщениям информационного агентства Mehr и иракского ресурса Al-Maalomah, в понедельник утром по базе США, расположенной в западной части провинции Хасака, был выпущен минометный снаряд. По предварительным данным, обстрел велся с неизвестного направления.

В результате инцидента американские силы были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Источники подтверждают, что после атаки начались масштабные операции прочесывания местности, особенно в восточных и северных секторах вокруг базы. Кроме того, были введены жесткие меры безопасности на главных подъездах к объекту.

В небе над районом были замечены боевые вертолеты Apache, что указывает на высокий уровень тревоги в рядах американского военного контингента.

Американские власти инцидент пока официально не прокомментировали.

База Касрек — один из немногих объектов, которые остались под контролем США после сокращения американского военного присутствия в Сирии в июне 2025 года. Наряду с базами в Шаддади и Омаре, эта база продолжает выполнять функции огневой поддержки и логистического обеспечения в рамках коалиционной операции.

Ранее сообщалось, что США планируют свернуть военное присутствие в Сирии.

На фоне обострения ситуации в регионе, вызванного авиаударами США по объектам в Иране, американские военные и разведывательные службы фиксируют признаки подготовки атак со стороны проиранских формирований на Ближнем Востоке. Как сообщает The New York Times со ссылкой на официальные источники в Вашингтоне, возможны удары по американским базам в Ираке и Сирии.