телерадиокомплекс президента РК
    17:40, 28 Сентябрь 2025

    Американец выиграл в лотерею 410 миллионов долларов

    Большой куш в 410 миллионов долларов сорвал анонимный игрок в Powerball из Миссури, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.

    выигрыш в лотерею
    Иллюстративное фото: Freepik

    Как признался лотерейному сообществу мужчина, пока что он никак не поменял свой образ жизни:

    - Я скорее домосед. Идеальный день для меня — сидеть дома и делать то, что я делаю сейчас — отдыхать. Я миллионер, мультимиллионер, а вчера вечером я стирал бельё…

    Сперва счастливчик хочет «год посвятить самому себе», однако догадывается, что на сто процентов этот замысел вряд ли получится воплотить: «Моя жена вытащит меня из города».

    410 млн — это самый крупный выигрыш в лотерею в истории Миссури. Выигрышный билет мужчина купил 6 сентября в закусочной QuickTrip в Сент-Луисе.

    В прошлом году в США болеющий раком иммигрант из Лаоса выиграл $1,3 млрд в лотерею Powerball.

    Теги:
    Общество Мировые новости США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
