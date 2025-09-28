Американец выиграл в лотерею 410 миллионов долларов

Как признался лотерейному сообществу мужчина, пока что он никак не поменял свой образ жизни:

- Я скорее домосед. Идеальный день для меня — сидеть дома и делать то, что я делаю сейчас — отдыхать. Я миллионер, мультимиллионер, а вчера вечером я стирал бельё…

Сперва счастливчик хочет «год посвятить самому себе», однако догадывается, что на сто процентов этот замысел вряд ли получится воплотить: «Моя жена вытащит меня из города».

410 млн — это самый крупный выигрыш в лотерею в истории Миссури. Выигрышный билет мужчина купил 6 сентября в закусочной QuickTrip в Сент-Луисе.

В прошлом году в США болеющий раком иммигрант из Лаоса выиграл $1,3 млрд в лотерею Powerball.