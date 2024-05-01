В США болеющий раком мужчина выиграл $1,3 млрд в лотерею

Иммигрант из Лаоса, борющийся с раком, выиграл $1,3 млрд в американской лотерее Powerball, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Официальные представители конкурса говорят, что 46-летний Ченг Сефан купил счастливый билет 7 апреля в городе Портленд, на северо-западе штата Орегон.

Он решил получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере $422 млн после уплаты налогов, которую он равномерно поделит с супругой и другом.

- Моя жизнь изменилась. Теперь я могу благословить свою семью и нанять хорошего врача для себя, – рассказал Сефан изданию KOIN, добавив, что молился Богу о помощи.

Теперь он хочет купить дом мечты для семьи и продолжит играть в Powerball.

Сефан, который последние 8 лет проходит химиотерапию, его жена и друг собрались вместе, чтобы купить более 20 билетов лотереи.

Это был четвертый по величине джекпот в истории Powerball, самым большим на данный момент является $2,04 млрд в 2022 году.

Билеты на Powerball стоят по $2, и шанс выиграть главный приз равен 1 на 292,2 млн.