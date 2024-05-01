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    20:40, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В США болеющий раком мужчина выиграл $1,3 млрд в лотерею

    доллары
    Фото: pexels.com

    Иммигрант из Лаоса, борющийся с раком, выиграл $1,3 млрд в американской лотерее Powerball, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.  

    Официальные представители конкурса говорят, что 46-летний Ченг Сефан купил счастливый билет 7 апреля в городе Портленд, на северо-западе штата Орегон.

    Он решил получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере $422 млн после уплаты налогов, которую он равномерно поделит с супругой и другом.

    - Моя жизнь изменилась. Теперь я могу благословить свою семью и нанять хорошего врача для себя, – рассказал Сефан изданию KOIN, добавив, что молился Богу о помощи.

    Теперь он хочет купить дом мечты для семьи и продолжит играть в Powerball.

    Сефан, который последние 8 лет проходит химиотерапию, его жена и друг собрались вместе, чтобы купить более 20 билетов лотереи.

    Это был четвертый по величине джекпот в истории Powerball, самым большим на данный момент является $2,04 млрд в 2022 году.

    Билеты на Powerball стоят по $2, и шанс выиграть главный приз равен 1 на 292,2 млн.

     

    Теги:
    Доллар Общество Мировые новости США
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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