Амбиции остаются максимальными — двоеборец Чингиз Ракпаров о настрое на Олимпиаду-2026

— Когда Вы узнали, что с большой долей вероятности получите олимпийскую лицензию в Милан-2026?

— Информация о получении лицензии была известна еще в апреле прошлого года. По итогам предыдущего сезона я стабильно попадал в топ-20–30 на этапах Кубка Европы, набрал необходимые рейтинговые очки, что и дало мне путевку на Олимпийские игры.

— Можно сказать, что через трудности и препятствия Вы прошли почти полный олимпийский цикл подготовки за границей в Норвегии. Оглядываясь на себя самого четырехлетней давности, можете ли сказать, что сейчас подходите к Олимпиаде с совсем другим мышлением, совсем другим человеком нежели тогда?

— Не могу сказать, что за это время я стал другим человеком, однако появилось больше ответственности и более глубокое понимание процессов в большом спорте. Я получил ценный опыт и знания, работая с европейскими коллегами и тренерами.

— Вы тренировались все эти годы с одним и тем же тренером, или у Вас были разные наставники?

— В Норвегии я сотрудничал с несколькими наставниками: Бьорном Ингебритсеном, Кеннетом Фридхеймом и Эмилем Уильямсоном. Это тренеры клуба Granåsen Ski Team, в котором тренируются порядка 15–20 атлетов. В ноябре, в рамках оптимизации бюджета, я сменил команду и продолжил подготовку в Германии. Чтобы хоть как-то оставаться внутри европейской системы подготовки и соревновательной среды. Но немецкая система тренировок значительно отличается от норвежской, и мне пока не просто туда интегрироваться.

— Как Вы считаете, что для Вас будет главной победой на предстоящей Олимпиаде? Нацеливаетесь ли на какой-то определенный результат в итоговой таблице?

— Путь к Олимпийским играм был непростым, и то, что удалось пройти его несмотря на все сложности, уже является значимым результатом. При этом мои спортивные амбиции остаются максимальными. Медаль — моя цель.

