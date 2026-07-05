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    «Амбассадоры домбры» появились в центре Европы

    В Посольстве Республики Казахстан в Бельгии состоялось музыкальное выступление ансамбля «DOMBRAssadors», объединившего сотрудников Посольства, представителей казахской диаспоры, студентов и бельгийских друзей Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    «Амбассадоры» домбры появились в центре Европы
    Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

    В исполнении ансамбля прозвучали произведения «Ерке сылқым», «Әлқиса», «Ататолғауы», «Балбырауын» и «Сұлу қыз».

    Особое впечатление произвело необычное сочетание звучания казахских национальных инструментов — домбры, жетігена, сазсырная, шаңқобыза, қобыза и дауылпаза с европейскими музыкальными инструментами: гобоем, скрипкой и аккордеоном.

    Выступление стало ярким примером того, как музыка объединяет людей разных культур и поколений.

    Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко отметил:

    — Домбра — это душа нашего народа, его история и память поколений. Особенно символично, что в преддверии Национального дня домбры её мелодия звучит в самом сердце Европы. Музыка не знает границ, и через домбру мы делимся частичкой казахской культуры и укрепляем дружбу между нашими народами.

    В 2026 году в Бельгии были открыты два казахских культурных центра, где дети и представители казахской диаспоры изучают казахский язык, обучаются игре на домбре, знакомятся с народными танцами и традициями Казахстана. Деятельность центров способствует сохранению национальной идентичности и популяризации богатого культурного наследия Казахстана в Бельгии.

    Напомним, что более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры.

    День домбры Европа Посольство РК Бельгия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор