«Амбассадоры» домбры появились в центре Европы

В Посольстве Республики Казахстан в Бельгии состоялось музыкальное выступление ансамбля «DOMBRAssadors», объединившего сотрудников Посольства, представителей казахской диаспоры, студентов и бельгийских друзей Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В исполнении ансамбля прозвучали произведения «Ерке сылқым», «Әлқиса», «Ататолғауы», «Балбырауын» и «Сұлу қыз».

Особое впечатление произвело необычное сочетание звучания казахских национальных инструментов — домбры, жетігена, сазсырная, шаңқобыза, қобыза и дауылпаза с европейскими музыкальными инструментами: гобоем, скрипкой и аккордеоном.

Выступление стало ярким примером того, как музыка объединяет людей разных культур и поколений.

Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко отметил:

— Домбра — это душа нашего народа, его история и память поколений. Особенно символично, что в преддверии Национального дня домбры её мелодия звучит в самом сердце Европы. Музыка не знает границ, и через домбру мы делимся частичкой казахской культуры и укрепляем дружбу между нашими народами.

В 2026 году в Бельгии были открыты два казахских культурных центра, где дети и представители казахской диаспоры изучают казахский язык, обучаются игре на домбре, знакомятся с народными танцами и традициями Казахстана. Деятельность центров способствует сохранению национальной идентичности и популяризации богатого культурного наследия Казахстана в Бельгии.

Напомним, что более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры.