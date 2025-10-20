Amazon делится планом своей собственной атомной электростанции

Компания планирует самостоятельно обеспечивать энергией свои серверы и программы искусственного интеллекта.

Фото: t.me/BILD_Russian/

В штате Вашингтон появится так называемая Cascade Advanced Energy Facility — новая атомная станция, которая сначала будет включать четыре небольших реактора типа Xe-100. Всего компания намерена установить до двенадцати модульных реакторов малого размера (SMR — Small Modular Reactors).

Мини-реакторы создаст американская компания Х-energy, в которую Amazon ещё в октябре 2024 года инвестировал около 500 миллионов долларов. В проект также вложились и другие инвесторы.

Фото: t.me/BILD_Russian/

На первом этапе реакторы будут производить до 320 мегаватт электроэнергии, а после завершения всех этапов мощность вырастет до 960 мегаватт — объём, которого хватает примерно на 3,8 миллиона домохозяйств.

Однако Amazon планирует использовать энергию в первую очередь для собственных нужд — для серверов, систем искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Одновременно компания хочет снизить свои выбросы CO₂.