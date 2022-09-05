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    21:12, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Аманатовцы собрали 312 тонн гумпомощи для жителей Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 312 тонн гуманитарной помощи для пострадавших и эвакуированных жителей Костанайской области собрали члены партии AMANAT. Это продукты питания, теплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бытовая техника и строительные материалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Более 1 тыс. волонтеров молодежного крыла «Жастар Рухы» работают в пунктах сбора гуманитарной помощи при региональных филиалах партии.

    145 тонн груза уже отправлено в Костанайскую область.

    Транспорт с гуманитарной помощью отправили аманатовцы столицы, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей. Из города Алматы грузовики выедут уже этой ночью.

    Первые группы волонтеров из числа членов молодежного крыла «Жастар Рухы» уже отправились в Костанайскую область для оказания помощи пострадавшим и участия в восстановительных работах.

    В настоящее время волонтеры продолжают работу на пунктах сбора гуманитарной помощи, открытых при филиалах партии в регионах. Также открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае. В Костанайской области определили единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров. Все желающие и неравнодушные граждане могут перечислить финансовую помощь для пострадавших в пожарах в костанайском регионе на единый счет.

    Костанайские заводы окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге. Помощь пострадавшим также окажут Фонд «Қазақстан халқына», Halyk Bank. Сенаторы в помощь пострадавшим перечислят однодневную зарплату.

    Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

    Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба. Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

    Министр по ЧС Юрий Ильин ранее назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.


    Теги:
    Пожар AMANAT Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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