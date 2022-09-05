Аманатовцы собрали 312 тонн гумпомощи для жителей Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 312 тонн гуманитарной помощи для пострадавших и эвакуированных жителей Костанайской области собрали члены партии AMANAT. Это продукты питания, теплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бытовая техника и строительные материалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Более 1 тыс. волонтеров молодежного крыла «Жастар Рухы» работают в пунктах сбора гуманитарной помощи при региональных филиалах партии.

145 тонн груза уже отправлено в Костанайскую область.

Транспорт с гуманитарной помощью отправили аманатовцы столицы, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей. Из города Алматы грузовики выедут уже этой ночью.

Первые группы волонтеров из числа членов молодежного крыла «Жастар Рухы» уже отправились в Костанайскую область для оказания помощи пострадавшим и участия в восстановительных работах.

В настоящее время волонтеры продолжают работу на пунктах сбора гуманитарной помощи, открытых при филиалах партии в регионах. Также открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае. В Костанайской области определили единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров. Все желающие и неравнодушные граждане могут перечислить финансовую помощь для пострадавших в пожарах в костанайском регионе на единый счет.

Костанайские заводы окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге. Помощь пострадавшим также окажут Фонд «Қазақстан халқына», Halyk Bank. Сенаторы в помощь пострадавшим перечислят однодневную зарплату.

Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба. Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

Министр по ЧС Юрий Ильин ранее назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.