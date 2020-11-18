«Altyn kùz-2020»: в Туркестанской области наградили лучших в сфере сельского хозяйства

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодный осенний праздник «Altyn kùz – 2020» символизирует окончание сельскохозяйственного года. В связи с этим в Туркестанской области подвели итоги аграрного сезона. В праздничном мероприятии приняли участие труженики сельского хозяйства, председатели крестьянских хозяйств и акимы районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Выступая с приветственным словом, аким области Умирзак Шукеев поздравил всех тружеников аграрной отрасли с окончанием осенней кампании. Глава региона вручил специальные награды акимам районов и городов, отличникам труда, показавшим высокие результаты в отрасли.

«Развитие сельского хозяйства - наше стратегически важное направление. Несмотря на возникшие сложности, связанные с пандемией, в этом году мы достигли высоких показателей. Мы должны и впредь развивать сельское хозяйство, применяя новые технологии. Хочу отметить, что доля региона в рыбном хозяйстве по республике составила 70%. Специалисты отрасли сумели поразить всю страну», - сказал Умирзак Шукеев.

На церемонии вручения специальных наград были отмечены акимы районов и городов, показавшие лучшие результаты в сфере сельского хозяйства. Омархан Нурашов, руководитель ветеринарной службы Мактааральского района, также был награжден благодарственным письмом акима области за вклад в восстановление отрасли после чрезвычайной ситуации в Мактааральском и Жетысайском районах. На момент ЧС он вывез и уничтожил 931 тушу сельскохозяйственных животных. Обеззаражена и сохранена ветеринарная безопасность на площади 445,3 га.

Лучшим по реализации всех показателей сельского хозяйства стал Казыгуртский район. Объем валовой продукции района составил 39,5 млрд тенге, увеличившись на 4,7 млрд тенге. Кроме того, за год в районе на 4,1 тыс. га увеличились посевные площади, на 8,37 га построены теплицы, на 500 га внедрена технология дождевания. На втором месте - Отырарский район. Объем валовой продукции составил 22,9 млрд тенге, увеличившись на 4,5 млрд тенге. В основной капитал привлечено 1,5 млрд тенге инвестиций, из-за рубежа завезено 3 360 голов племенного скота.

Вместе с тем в тройку лучших впервые вошли труженики Сайрамского района. Объем валовой продукции составил 73,7 млрд тенге, увеличившись на 6,9 млрд тенге. В основной капитал привлечено 2,6 млрд тенге инвестиций. В то же время 630 млн тенге инвестиций привлечено в сферу пищевой промышленности.