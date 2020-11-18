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«Altyn kùz-2020»: в Туркестанской области наградили лучших в сфере сельского хозяйства

18 Ноября 2020, 21:30
«Altyn kùz-2020»: в Туркестанской области наградили лучших в сфере сельского хозяйства

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодный осенний праздник «Altyn kùz – 2020» символизирует окончание сельскохозяйственного года. В связи с этим в Туркестанской области подвели итоги аграрного сезона. В праздничном мероприятии приняли участие труженики сельского хозяйства, председатели крестьянских хозяйств и акимы районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Выступая с приветственным словом, аким области Умирзак Шукеев поздравил всех тружеников аграрной отрасли с окончанием осенней кампании. Глава региона вручил специальные награды акимам районов и городов, отличникам труда, показавшим высокие результаты в отрасли.

«Развитие сельского хозяйства - наше стратегически важное направление. Несмотря на возникшие сложности, связанные с пандемией, в этом году мы достигли высоких показателей. Мы должны и впредь развивать сельское хозяйство, применяя новые технологии. Хочу отметить, что доля региона в рыбном хозяйстве по республике составила 70%. Специалисты отрасли сумели поразить всю страну», - сказал Умирзак Шукеев.

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На церемонии вручения специальных наград были отмечены акимы районов и городов, показавшие лучшие результаты в сфере сельского хозяйства. Омархан Нурашов, руководитель ветеринарной службы Мактааральского района, также был награжден благодарственным письмом акима области за вклад в восстановление отрасли после чрезвычайной ситуации в Мактааральском и Жетысайском районах. На момент ЧС он вывез и уничтожил 931 тушу сельскохозяйственных животных. Обеззаражена и сохранена ветеринарная безопасность на площади 445,3 га.

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Лучшим по реализации всех показателей сельского хозяйства стал Казыгуртский район. Объем валовой продукции района составил 39,5 млрд тенге, увеличившись на 4,7 млрд тенге. Кроме того, за год в районе на 4,1 тыс. га увеличились посевные площади, на 8,37 га построены теплицы, на 500 га внедрена технология дождевания. На втором месте - Отырарский район. Объем валовой продукции составил 22,9 млрд тенге, увеличившись на 4,5 млрд тенге. В основной капитал привлечено 1,5 млрд тенге инвестиций, из-за рубежа завезено 3 360 голов племенного скота.

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Вместе с тем в тройку лучших впервые вошли труженики Сайрамского района. Объем валовой продукции составил 73,7 млрд тенге, увеличившись на 6,9 млрд тенге. В основной капитал привлечено 2,6 млрд тенге инвестиций. В то же время 630 млн тенге инвестиций привлечено в сферу пищевой промышленности.

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