Многодетным матерям в Астане вручили госнаграды

В районах Нура и Алматы в Астане государственными наградами отметили 32 многодетные матери. Подвески «Алтын алқа» получили 11 женщин, еще 21 была награждена «Күміс алқа», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В районе Нура награды получили восемь матерей. Четверым из них вручили подвески «Алтын алқа», еще четверым — «Күміс алқа».

Фото: акимат Астаны

В районе Алматы наградили 24 многодетные матери. Семь из них стали обладательницами подвесок «Алтын алқа», еще 17 — «Күміс алқа».

На торжественных церемониях отметили роль многодетных матерей в воспитании подрастающего поколения, укреплении семейных ценностей и сохранении преемственности поколений.

Подвеской «Күміс алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие шестерых детей. «Алтын алқа» вручается матерям, родившим и воспитавшим семь и более детей.

Ранее сообщалось, какая поддержка предусмотрена для получателей АСП в Казахстане.