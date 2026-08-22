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    Многодетным матерям в Астане вручили госнаграды

    В районах Нура и Алматы в Астане государственными наградами отметили 32 многодетные матери. Подвески «Алтын алқа» получили 11 женщин, еще 21 была награждена «Күміс алқа», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    многодетные матери Астана
    Фото: акимат Астаны

    В районе Нура награды получили восемь матерей. Четверым из них вручили подвески «Алтын алқа», еще четверым — «Күміс алқа».

    «Алтын алқа» и «Күміс алқа» вручили 32 матерям в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В районе Алматы наградили 24 многодетные матери. Семь из них стали обладательницами подвесок «Алтын алқа», еще 17 — «Күміс алқа».

    На торжественных церемониях отметили роль многодетных матерей в воспитании подрастающего поколения, укреплении семейных ценностей и сохранении преемственности поколений.

    Подвеской «Күміс алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие шестерых детей. «Алтын алқа» вручается матерям, родившим и воспитавшим семь и более детей.

    Ранее сообщалось, какая поддержка предусмотрена для получателей АСП в Казахстане.

    Многодетные семьи Регионы Казахстана Астана Награда Акимат
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор