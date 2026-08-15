Какая поддержка предусмотрена для получателей АСП в Казахстане

В Казахстане по состоянию на 1 августа 2026 года адресную социальную помощь получают 38,7 тыс. семей, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Социальная поддержка малообеспеченных семей в стране сочетается с мерами содействия занятости. Такой подход направлен не только на оказание помощи гражданам в сложной жизненной ситуации, но и на создание условий для получения ими самостоятельного дохода.

Одним из основных инструментов поддержки остается адресная социальная помощь (АСП), которая предоставляется семьям и гражданам с низкими доходами с учетом их материального положения.

При этом денежными выплатами поддержка не ограничивается. Если в семье есть трудоспособные граждане, им предлагают меры содействия занятости и возможности для повышения доходов.

В зависимости от ситуации это может быть постоянная или временная работа, профессиональное обучение и переобучение, повышение квалификации, участие в общественных и социальных рабочих местах. Также предусмотрено обучение основам предпринимательства для тех, кто планирует открыть собственное дело.

Важную роль в этой работе играют карьерные центры. Специалисты помогают подобрать подходящие вакансии, определить необходимость обучения и выбрать другие меры содействия занятости с учетом ситуации конкретного человека.

Для семей с маленькими детьми предусмотрены дополнительные меры поддержки. В частности, семьям — получателям АСП предоставляется дополнительная ежемесячная выплата на детей в возрасте от одного года до шести лет включительно. При этом трудоспособные члены семьи сохраняют доступ к инструментам содействия занятости.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что задача социальной помощи заключается не в длительном сохранении статуса получателя выплат, а в поддержке семьи в сложный период и создании возможностей для перехода к устойчивому самостоятельному доходу.

Если гражданин способен работать, наряду с необходимой социальной помощью ему предоставляется возможность получить востребованные навыки, найти подходящее рабочее место и повысить доход семьи.

Сочетание социальной помощи и мер занятости позволяет одновременно поддерживать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и создавать условия для их дальнейшей экономической самостоятельности.

Ранее сообщалось о том, что автоматизировано назначение ряда пособий для семей с детьми в Казахстане.