Алтай Кульгинов высказался о LRT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что работа по легкорельсовому транспорту (LRT) ведется с банками по привлечению инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«LRT волнует всех горожан. Вопрос по его продолжению в период пандемии был приостановлен, поскольку надо было привлекать внешние займы от банков второго уровня не только в Казахстане, но и от международных банков. Сейчас эта работа возобновлена, нужно, чтобы банки привлекли средства», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы населения в ходе отчетной встречи.

«Да, на самом деле все эти строения, которые остались, не красят облик города. И там колоссальные средства были затрачены. Поэтому эту работу будем продолжать. Сейчас ведется работа с банками по привлечению инвестиций», - отметил аким.

Ранее в Антикоррупционной службе прокомментировали дело по LRT. Отмечалось, что есть предположительная информация по местонахождению бывшего руководителя «Астана LRT» Талгата Ардана.

В октябре прошлого года сообщалось, что дело о хищениях при строительстве LRT было передано в суд.