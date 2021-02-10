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    11:31, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов высказался о LRT

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что работа по легкорельсовому транспорту (LRT) ведется с банками по привлечению инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «LRT волнует всех горожан. Вопрос по его продолжению в период пандемии был приостановлен, поскольку надо было привлекать внешние займы от банков второго уровня не только в Казахстане, но и от международных банков. Сейчас эта работа возобновлена, нужно, чтобы банки привлекли средства», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы населения в ходе отчетной встречи.

    «Да, на самом деле все эти строения, которые остались, не красят облик города. И там колоссальные средства были затрачены. Поэтому эту работу будем продолжать. Сейчас ведется работа с банками по привлечению инвестиций», - отметил аким.

    Ранее в Антикоррупционной службе прокомментировали дело по LRT. Отмечалось, что есть предположительная информация по местонахождению бывшего руководителя «Астана LRT» Талгата Ардана.

    В октябре прошлого года сообщалось, что дело о хищениях при строительстве LRT было передано в суд.


    Теги:
    Транспорт Другие государственные органы Астана Акимат Строительство
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