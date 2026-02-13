«Алсеко» проверяют в Алматы за навязывание услуг в квитанциях

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Нуржан Нурланулы сообщил, что «Алсеко» занимает доминирующее положение на рынке печати, обработки и доставки квитанций. Компания добавляла строки с оплатой услуг, не проверив, согласовали ли их сами жильцы.

— Департаментом проведено расследование, по результатам которого установлено, что компания печатала в счетах-квитанциях строки с оплатой услуг в сфере ЖКХ, не удостоверившись в правомерности их оказания. То есть субъекты сервисной деятельности и управляющие компании не предоставляли исчерпывающий перечень документов, подтверждающих волеизъявление собственников на получение этих услуг, — сказал он.

По мнению департамента, «Алсеко», как компания с доминирующим положением, была обязана отказываться от включения таких услуг до предоставления подтверждающих документов. Нарушение прав потребителей, по версии антимонопольного органа, имело место.

— Это относится исключительно к первичному подтверждению взаимоотношений услугодателя и потребителя, в дальнейшем всю ответственность за корректность начислений несет услугодатель, — добавил спикер.

Суд первой инстанции признал выводы департамента законными, однако решение еще не вступило в силу.

Отдельно спикер отметил еще одно резонансное дело — против АО «Алматинские электрические станции». Установлено, что компания обязывала энергоснабжающую организацию покупать электроэнергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной компании, несмотря на отсутствие технической возможности предоставления такой услуги на территории Индустриальной зоны Алматы. Это создавало дополнительную нагрузку для 118 предприятий зоны, где суммарный объем инвестиций превышает 400 млрд тенге.

— Фактически подобные условия нивелировали меры государственной поддержки бизнеса, направленные на снижение затрат на энергоресурсы. Суд признал выводы департамента законными, и в случае окончательного решения будут защищены права более ста предпринимателей, — подчеркнул Нуржан Нурланулы.

