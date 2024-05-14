Альпинистка Сапфира Канаева посвятила восхождение на Эльбрус Салтанат Нукеновой

Казахстанская альпинистка Сапфира Канаева успешно завершила восхождение на самую высокую точку Европы — гору Эльбрус. Это восхождение она посвятила памяти Салтанат Нукеновой, передаёт агентство Kazinform.

Сапфира Канаева на днях вернулась домой и поделилась первыми впечатлениями с корреспондентом Kazinform.

Команда, состоящая из опытных альпинистов начала свой путь ранним утром 3 мая и достигла вершины через несколько часов напряженного подъема.

По словам участников, погодные условия были сложными, и вся группа смогла безопасно вернуться в лагерь после успешного восхождения.

— Салтанат была для меня не только вдохновением, — сказала альпинистка. — Идея восхождения пришла ко мне, когда я была в Терсколе, в Кабардино-Балкарии. Тогда я запланировала взойти на высшую точку Европы — Эльбрус — и посвятить победу Салтанат. История трагической гибели девушки тронула до глубины души, задела сердца многих людей. В том числе и мое. Хотелось что-то сделать, сдвинуть камни, свернуть горы и восстановить справедливость.

Эльбрус, возвышающийся на высоту 5642 метра, является значимым символом для многих альпинистов. Восхождение на эту гору требует отличной физической подготовки, опыта и уважения к природе. Казахстанская альпинистка Сапфира Канаева является первой казашкой, выполняющей восхождения «Семь вершин семи континентов».

Спортсменка установила флаг Казахстана на вершинах Африки, Европы и Южной Америки.

Ранее сообщалось, что казахстанская команда «Kazakh Everest Team» в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест (8848 метров).