РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:20, 14 Май 2024 | GMT +6

    Альпинистка Сапфира Канаева посвятила восхождение на Эльбрус Салтанат Нукеновой

    эльбрус
    Фото: кадр из видео Сапфиры Канаевой

    Казахстанская альпинистка Сапфира Канаева успешно завершила восхождение на самую высокую точку Европы — гору Эльбрус. Это восхождение она посвятила памяти Салтанат Нукеновой, передаёт агентство Kazinform.

    Сапфира Канаева на днях вернулась домой и поделилась первыми впечатлениями с корреспондентом Kazinform.

    Команда, состоящая из опытных альпинистов начала свой путь ранним утром 3 мая и достигла вершины через несколько часов напряженного подъема. 

    По словам участников, погодные условия были сложными, и вся группа смогла безопасно вернуться в лагерь после успешного восхождения.

    — Салтанат была для меня не только вдохновением, — сказала альпинистка. — Идея восхождения пришла ко мне, когда я была в Терсколе, в Кабардино-Балкарии. Тогда я запланировала взойти на высшую точку Европы — Эльбрус — и посвятить победу Салтанат. История трагической гибели девушки тронула до глубины души, задела сердца многих людей. В том числе и мое. Хотелось что-то сделать, сдвинуть камни, свернуть горы и восстановить справедливость. 

    Эльбрус, возвышающийся на высоту 5642 метра, является значимым символом для многих альпинистов. Восхождение на эту гору требует отличной физической подготовки, опыта и уважения к природе. Казахстанская альпинистка Сапфира Канаева является первой казашкой, выполняющей восхождения «Семь вершин семи континентов».

    Спортсменка установила флаг Казахстана на вершинах Африки, Европы и Южной Америки.

    Ранее сообщалось, что казахстанская команда «Kazakh Everest Team» в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест (8848 метров).

    Теги:
    Горы Европа Видео Салтанат Нукенова Альпинисты
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!