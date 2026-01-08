Альпинистка из Атырау за 20 дней покорила Эльбрус и Демавенд

Наша героиня не испытывает страха перед высотой — напротив, именно там она в полной мере ощущает свои силы и возможности. Путь, начавшийся на Кавказе, привёл её к Эльбрусу и Демавенду, а заветная мечта продолжает вести дальше — к Эвересту.

Марина Малышева из Атырау впервые отправилась на Кавказ в июне 2023 года. Тогда её глубоко впечатлили красота гор и их величественная высота. Позже, всего в течение одного месяца, она совершила восхождение на западную вершину Эльбруса. Спустя два года альпинистка смогла за рекордно короткий срок — всего за 20 дней — покорить сразу две вершины, входящие в международный проект «7 вулканов».

Сначала Марина поднялась на восточную вершину Эльбруса, расположенную на территории России. Высота этой вершины составляет 5 621 метр. Затем она совершила восхождение на Демавенд в Иране — самый высокий вулкан Азии, достигающий 5610 метров над уровнем моря. Каждое такое восхождение является значимым достижением, прославляющим страну. Именно поэтому Марина в каждый свой поход обязательно берёт с собой флаг Республики Казахстан.

— Альпинизм — это непростой вид спорта, к тому же он требует серьёзных финансовых затрат. Помимо этого, он предполагает высокий уровень физической подготовки и регулярные силовые тренировки. Физическая форма в альпинизме нужна не для внешнего вида, а прежде всего ради безопасности и сохранения жизни. В горах могут возникнуть самые разные ситуации. В такие моменты человек должен быть не просто сильным, но и физически способен спасти себя. Поэтому я тренируюсь на постоянной основе. Обязательно выполняю упражнения с собственным весом и длительные пешие кардионагрузки, — рассказала Марина Малышева.

Несмотря на то, что в регионе отсутствуют горы и специализированные скалодромы для тренировок, это не становится препятствием для занятий этим увлекательным и в то же время сложным видом спорта. По образованию Марина — лингвист-переводчик, однако в настоящее время она работает фитнес-тренером.

— Марина — человек, твёрдо следующий к своей цели. Если она что-то решила, обязательно доводит начатое до конца. В альпинизме прежде всего необходимы выносливость и сила духа, поскольку восхождение в горы — задача не из лёгких. На высоте ощущается нехватка кислорода, требуются крепкие ноги и большое терпение. Без регулярных тренировок таких результатов достичь невозможно. А Марина постоянно и упорно работает над собой. К тому же она уже четырежды совершала восхождения. Думаю, что далеко не каждый мужчина способен на подобное, — отметил коллега Марины Малышевой Александр Бородин.

Самая большая мечта Марины — отправиться в Непал, увидеть Гималайские горы и покорить самую высокую вершину Земли — Эверест.

Ранее казахстанский альпинист Галымжан Куспанов совершил восхождение на Демавенд.