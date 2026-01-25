Альпиниста эвакуировали в Алматы с высоты 3 630 метров
В Медеуском районе города Алматы, на пике Мынжылкы, расположенном на высоте 3630 метров над уровнем моря, спасатели МЧС успешно провели эвакуацию пострадавшего альпиниста, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В 23-е универсальное спасательное подразделение поступило сообщение от инструктора по альпинизму. Он сообщил, что один из участников группы — мужчина 59 лет — получил травму ноги и не может самостоятельно передвигаться в условиях высокогорья.
Для оказания неотложной помощи к месту происшествия оперативно были направлены дежурный экипаж спасателей 23-го универсального подразделения, а также реанимобиль Центра медицины катастроф.
Спасатели в кратчайшие сроки добрались до района пика Мынжылкы, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и организовали его безопасную эвакуацию.
В министерства добавили, что реанимобиль Центра медицины катастроф работает круглосуточно и дежурит вблизи горнолыжного курорта Шымбулак.
Ранее в горах под Алматы спасли туриста с переломом ноги.