    15:29, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Альпиниста эвакуировали в Алматы с высоты 3 630 метров

    В Медеуском районе города Алматы, на пике Мынжылкы, расположенном на высоте 3630 метров над уровнем моря, спасатели МЧС успешно провели эвакуацию пострадавшего альпиниста, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пермит для альпинистов за восхождение на пики намерены ввести в Кыргызстане
    Фото: Freepik.com

    В 23-е универсальное спасательное подразделение поступило сообщение от инструктора по альпинизму. Он сообщил, что один из участников группы — мужчина 59 лет — получил травму ноги и не может самостоятельно передвигаться в условиях высокогорья.

    Для оказания неотложной помощи к месту происшествия оперативно были направлены дежурный экипаж спасателей 23-го универсального подразделения, а также реанимобиль Центра медицины катастроф.

    Спасатели в кратчайшие сроки добрались до района пика Мынжылкы, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и организовали его безопасную эвакуацию.

    В министерства добавили, что реанимобиль Центра медицины катастроф работает круглосуточно и дежурит вблизи горнолыжного курорта Шымбулак. 

    Ранее в горах под Алматы спасли туриста с переломом ноги.

     

     

    Диана Калманбаева
    Автор
