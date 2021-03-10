Алматы в «красной» зоне по коронавирусу: режим карантина ужесточат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы перешел в «красную» зону по коронавирусу. Будет усилен режим карантина. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК журналисты у санврача спросили, связано ли ухудшение эпидситуации с недавними праздниками? Если да, то что делать на Наурыз? Как не усугубить ситуацию?

«Любые праздники предполагают увеличение общений и контактов, в связи с чем недавние праздники также способствовали ухудшению эпидситуации. Скоро уже празднование Наурыза, все настроены на праздничные гуляния. Но, как вам известно, с сегодняшнего дня Алматы перешел в красную зону матрицы оценки эпидситуации, и данные мероприятия будут находиться под запретом, как и ранее. То есть, массовое скопление народа, торжественные мероприятия, праздники»,

Она отметила, что будут ужесточены режим карантина и ограничительные меры. На днях будет подписано новое постановление главного госсанврача, предполагающее усиление ограничительных мер и направленное на противодействие распространению коронавируса. Сейчас документ находится на стадии обсуждения.



