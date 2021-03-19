Алматы лидирует по использованию приложения Ashyq

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городах Алматы, Нур-Султан и Караганда с 17 января успешно реализуется первый этап пилотного проекта «Ashyq» - приложение, определяющее статус посетителей заведения с помощью QR-кода. Больше всего приложением пользуются в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов в ходе брифинга в РСК заявил, что с 22 января приложение «Ashyq» интегрировано с платформой Infokazakhstan.kz, через которую участник может подать заявку на участие и получить QR-код.

По состоянию на 17 марта данное приложение скачали 32 808 пользователей. Всего объектам выдано 233 QR-кодов: г.Нур-Султан - 62 QR (35 участников пилота), г.Алматы - 110 QR (52 участников пилота), г.Караганда - 34 QR (16 участников пилота).

На сегодня постановлением главного государственного врача РК мобильное приложение «Ashyq» могут применять только фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы городов Нур-Султан, Алматы и Караганда.

Допуск посетителей на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя, который нужно предъявить на входе или выходе из помещения;

«зеленый» статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

«синий» статус - отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

«желтый» статус - обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

«красный» статус - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия.

Не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19).

Ответы на часто задаваемые вопросы по приложению «Ashyq» можно получить по ссылке .







