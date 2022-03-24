«Алматы қала жарық» хотят вернуть в собственность города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы и Агентство по защите и развитию конкуренции провели совместную работу по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық». Компания отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце декабря 2021 года по решению акимата Алматы посредством тендера было реализовано ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық». Победителем признано ТОО «ABM Group.com». Сумма сделки составила 4,6 млрд тенге при оценочной стоимости 14,8 млрд тенге.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы провел анализ состояния конкуренции на рынке оказания услуг автоматизированного централизованного управления систем наружного освещения города за 2020-2021 годы для определения доли ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық», занимаемой на этом рынке.

Установлено, что данная организация занимает монопольное положение.

Согласно нормам закона РК «О государственном имуществе», принятие решений о приватизации организаций, являющихся субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение, отнесено к компетенции Правительства страны.

«Таким образом, решение акимата Алматы о приватизации ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық» противоречит нормам законодательства о государственном имуществе и ограничивает конкуренцию. Приватизация «Алматы қала жарық» может привести к потере стратегического государственного предприятия.

В этой связи акиматом города принимаются меры по отмене решения о приватизации ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық» на основании уведомления Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы», - сообщили в пресс-службе акимата города.