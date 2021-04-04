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    15:18, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Алматы готов к проведению массовой вакцинации - глава горздрава

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы готов к проведению массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня город Алматы получил 50 тысяч вакцины - это четырьмя траншами. Последний транш мы получили 1 и 2 апреля в количестве 34 900 доз. Из них за 2,5 дня нами уже проведена вакцинация более 17 тысяч жителей. Сегодня процесс вакцинации продолжается», - сказал спикер.

    Он добавил, что объем проведения вакцинации определяется количеством поступающих вакцин.

    «На сегодня мы провели не только плановую вакцинацию по поступившей вакцине, но и провели тестовые способности наших торговых центров, куда буквально через некоторое время поступит большое количество вакцины. Конечно, медработники и город должны быть готовы к проведению массовой вакцинации. Количество вакцинаций и сроки будут определяться графиком поступления вакцины, который распределяется Минздравом», - добавил он.

    Нариман Табынбаев заявил, что за два дня проведения вакцинации был проведен анализ. Медицинские учреждения города без вовлечения торговых центров и мест общественного пользования могут в день проводить от 9 до 11 тысяч вакцинаций.

    «Если в этот процесс вовлекутся и наши крупные торговые места, где мы планируем дополнительно создавать прививочные пункты, возможности массовой вакцинации возрастут. Поэтому вот эти два рабочих дня мы поняли, где дальше развивать и как проводить процесс повышения пропускной способности прививочных пунктов. Сейчас город, в принципе, готов для проведения массовой вакцинации», - сказал глава УОЗ.

    По его словам, эпидситуация в городе остается напряженной. За сутки было зарегистрировано 572 новых случая коронавирусной инфекции. Он отметил, что в городе в стационарах получают лечение от коронавируса более 2,9 тысячи человек.

    Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Главная Общество Безопасность Алматы
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