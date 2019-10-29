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Алматы должен стать безопасным городом - Касым-Жомарт Токаев

29 Октября 2019 12:57
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Алматы должен стать безопасным городом - Касым-Жомарт Токаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил лишать свободы тех водителей, которые осознанно садятся за руль, находясь в алкогольном опьянения или после принятия наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Президента, Алматы должен стать безопасным городом как для жителей, так и для приезжающих гостей.

«Меня беспокоит большое количество дорожно-транспортных происшествий в стране и в Алматы, в частности. Люди гибнут, получают увечья. По количеству пострадавших дорожные инциденты не уступают вооруженным конфликтам в других странах. Культура дорожного движения резко снизилась. Нужно принимать комплексные меры. Я дал поручение внести в законодательство нормы, ужесточающие наказания за управление автотранспортными средствами после приема любых видов алкоголя, в любых дозах. Это же касается наркотиков и других психотропных веществ. Давайте всех нарушителей дорожного движения, людей, которые осознанно садятся за руль, находясь в алкогольном или после принятия наркотиков и других психотропных веществ, сажать в тюрьмы. Это тяжкое преступление, направленное против законных прав наших граждан. Именно так надо подходить к подобного рода действиям со стороны несознательных граждан. Нужно в зависимости от тяжести преступлений и проступков давать реальные сроки, накладывать большие штрафы, изымать транспортные средства, пожизненно лишать прав на вождение. По-другому уже нельзя. Одновременно Правительству следует позаботиться о качестве автомобильных дорог, а также о пешеходах», - сказал Президент страны.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Транспорт, Безопасность,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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