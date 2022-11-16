Алматы должен быть комфортным для проживания – итоги поездки Президента

16 Ноября 2022, 19:58

16 Ноября 2022, 19:58

Алматы должен быть комфортным для проживания – итоги поездки Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана продолжил свои рабочие поездки в регионы, посетив Алматы. В ходе своего двухдневного визита Касым-Жомарт Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода, который обеспечит работой более 2 тыс. человек, встретился с населением города, где уделил внимание вопросам диверсификации экономики, экологии, развитию обрабатывающей промышленности и креативной индустрии. Какие еще проблемы обсуждались на встрече с общественностью, и что поручил Президент по улучшению качества жизни горожан, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

В Алматы построят автомобильный завод мощностью 90 тысяч авто в год

Касым-Жомарт Токаев в первый день своей рабочей поездки в Алматы дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года.

Фото: akorda.kz

Президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки.

Фото: akorda.kz

«Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита Председателя КНР г-на Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили, в том числе, и этот проект. Сегодня мы видим результат - началось его осуществление», – сказал Президент, общаясь с работниками предприятия.

Фото: akorda.kz

После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге. На предприятии компании «Astana Motors» будет создано 2200 рабочих мест.

Фото: akorda.kz

Диверсификация экономики и развитие креативных индустрий

На встрече с общественностью Алматы во второй день своего визита Глава государства заявил, что придает особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем.

«Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он рассказал о развитии мегаполиса, отметив, что основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9%) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20%). Поступательно развивается предпринимательство - количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%. В этой сфере занята большая часть жителей города.

«Между тем сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли - недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую «ловушку средних доходов», для выхода из которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий», - считает Глава государства.

Для этого, по его мнению, необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда. «В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и». Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тыс. рабочих мест», - сказал Президент.

Глава государства добавил, что с учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%.

«При этом показатели экономического роста должны быть осязаемы всеми горожанами в виде реального повышения благополучия и качества жизни», - высказал мнение Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии.

«Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действуют более 19 тыс. компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы», - сказал Глава государства.

Венчурный фонд на 10 млрд тенге

Президент также считает, что город становится притягательным центром для цифровых номадов. Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры.

«Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 млрд тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта. Уверен, Фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий. Алматы обладает уникальной по красоте и разнообразию природой, богатым историко-культурным наследием. Это является хорошей основой для привлечения внутренних и иностранных туристов», - считает Президент.

Он добавил, что после снятия коронавирусных ограничений наблюдается бурный рост туристического потока в Алматы. Только за первое полугодие количество внутренних туристов увеличилось почти в 1,5 раза, иностранных – в 2,8 раза.

«Нужно эффективно использовать открывающиеся возможности. Этот якорный проект объединит курорты и горнолыжные базы агломерации в единый комплекс по примеру мировых всесезонных туристических комплексов», - отметил Глава государства.

Город для людей

Касым-Жомарт Токаев высказался еще об одной актуальной проблеме города - решении проблем с транспортом.

«Важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается. Поэтому акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением», - сказал Президент.

Он поручил особое внимание уделить транспортной доступности школ и детских садов, которые в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей. В целом, для выявления проблем и выработки действенных решений в дорожно-транспортной сфере нужно активно привлекать горожан и независимых экспертов.

Глава государства считает, что в Алматы нужно использовать только экологичный транспорт.

«Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - вместо них будет ездить транспорт на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц», - отметил он.

В связи с этим, Президент поручил Правительству совместно с акиматом проработать вопросы финансирования этих проектов и ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город.

Проблема загрязнения воздуха требует незамедлительного решения

Глава государства неоднократно поднимал вопросы загрязнения окружающей среды на своих встречах с населением в ходе рабочих поездок в регионы. И на встрече с общественностью Алматы этому вопросу он уделил первостепенное внимание, подчеркнув, что окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан.

«Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тыс. тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%). Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей «розу ветров» и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города», - считает Президент.

Акимат, как отметил Глава государства, должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями.

«Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов. Важно также полностью газифицировать частный жилой сектор. Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Возродить репутацию Алматы как зеленого города

Важным фактором улучшения качества воздуха и окружающей среды в Алматы является озеленение. Алматы всегда славилась своей зеленью. Но в последние годы ее репутация как зеленого города померкла.

«Мы бываем за рубежом и видим, что есть города более зеленые и чистые, чем Алматы. В нем насчитывается порядка 4 млн деревьев, но в некоторых районах их явно недостаточно. Кроме того, более 10% зеленых насаждений и деревьев в городе нуждаются в обновлении. До 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 млн деревьев», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что озеленение должно проводиться осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города.

«В Алматы насчитывается 136 парков. Идет последовательная работа по увеличению их количества и благоустройству. Это не может не радовать. Однако руководству города не стоит останавливаться на достигнутом. Алматы должен усилить свой статус «города-сада». Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны. Для этого необходимо создать устойчивый «экологический каркас», в который войдут новые рекреационные зоны и озелененные речные коридоры, пересекающие Алматы от предгорий до низин и поддерживающие естественную вентиляцию мегаполиса», - считает Глава государства.

В рамках работы по обновлению Генерального плана Алматы, по его мнению, следует принять единый градостроительный регламент, который должен учитывать циркуляцию воздушных потоков.

«Уверен, эти меры позволят добиться ощутимого прогресса в улучшении экологической ситуации в городе, и будут способствовать сохранению здоровья и повышению качества жизни горожан», - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Безопасность горожан

Безопасность алматинцев еще одна проблема, на которой остановился Президент. Он назвал развитие системы видеонаблюдения важной работой.

«На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тыс. частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления Департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника», - отметил Глава государства.

Президент считает, что необходимо установить еще порядка 20 тыс. камер на объектах, неохваченных видеонаблюдением.

«Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города. Там нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию. Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - поручил Глава государства.

Для прогнозирования землетрясений установят сейсмостанции и запустят ситуационный центр

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью также отметил, что жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. По этому поводу он дал ряд поручений.

«Поручаю к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана. Кроме того, в городе следует наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях. В этой работе предстоит использовать большие данные», - сказал Президент

Фото: aa.com.tr

Он добавил, что для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра, который должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры.

Как будет решаться жилищный вопрос для молодежи

Глава государства не обошел вниманием квартирный вопрос, который очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодежь, поручив ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства в Алматы на 10 %.

«Понятно, что молодежь, только начинающая свой трудовой путь, не может сразу же приобрести квартиру. Однако нельзя сидеть сложа руки, ссылаясь на это. Одна из главных задач государства – создание условий для того, чтобы молодые люди могли стать владельцами собственного жилья», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил акимату разработать эффективные меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья. При этом стоимость аренды квартиры не должна быть высокой, жилье должно быть доступным. «Собственная крыша над головой не должна быть недосягаемой мечтой для молодых людей в Алматы. Наличие своего жилья придаст им веру в завтрашний день. Сокращение дефицита жилья – важнейшая задача. Необходимо со следующего года ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства на 10 %», - констатировал Президент РК.

Январские события стали беспрецедентным испытанием для Казахстана

На встрече с общественностью Алматы Глава государства также высказался о трагических событиях января, назвав их беспрецедентным испытанием для нашей страны.

«В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что к январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества.

«На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки. В результате Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля. Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого», - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами.

«Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город - золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты своей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание. Хочу еще повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям мы смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

На встрече с населением Глава государства также поднимал вопросы развития социальной инфраструктуры города, решения проблем в сфере здравоохранения, поддержки людей с особыми потребностями, развития отечественной науки и многие другие.

Фото: akorda.kz

В рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев открыл памятник выдающемуся просветителю Ахмету Байтурсынову.

Фото: akorda.kz

Кроме того Глава государства встретился со студентами и молодыми учеными, отметив, что Алматы является одним из передовых центров науки и образования. По итогам встречи Президент дал ряд поручений, среди которых повышение качества образования, обеспеченность студентов общежитиями, повышение зарплат преподавателям и другие.

Фото: akorda.kz