Алматинцы смогут бесплатно парковать автомобили рядом с домом

На заседании маслихата руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев представил документ, согласно которому жители многоквартирных домов смогут бесплатно парковать один автомобиль на одной выбранной коммунальной парковке, расположенной в радиусе 500 метров от места проживания. При этом конкретное парковочное место закрепляться не будет, что позволит сохранить доступность парковочного пространства для всех пользователей.

Проект также устанавливает единые требования к оснащению парковок, режиму их работы и способам оплаты. Контроль за соблюдением правил планируется осуществлять с помощью мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации.

Для удобства водителей сохраняются льготные периоды: пять бесплатных минут на тротуарных парковках для посадки и высадки пассажиров, а также десять минут для выезда с площадочных парковок.

Кроме того, как и прежде, от оплаты полностью освобождаются ветераны, лица с инвалидностью, многодетные матери, владельцы электромобилей и автомобили экстренных служб.

Одна квартира — одно бесплатное парковочное место

Во время обсуждения проекта депутат Елена Бекарасова отметила, что жители города регулярно обращаются с жалобами на нехватку парковочных мест во дворах. Из-за этого многим приходится оставлять автомобили на ближайших коммунальных парковках вдоль улиц. Она также поинтересовалась, как новые правила будут применяться к арендаторам жилья.

Ержан Диханбаев пояснил, что новые правила будут действовать по принципу «одна квартира — одно бесплатное парковочное место». По его словам, правом бесплатного пользования коммунальной парковкой сможет воспользоваться собственник квартиры, его близкий родственник с письменного согласия владельца жилья либо арендатор. При этом арендатору необходимо подтвердить право проживания зарегистрированным договором аренды.

Отвечая на вопрос о гражданах, снимающих жилье на срок менее одного года, руководитель управления отметил, что действующее законодательство позволяет регистрировать договоры аренды и на более короткие сроки.

Он также сообщил, что для оформления бесплатного парковочного разрешения жителю необходимо подтвердить право собственности на жилье и предоставить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, в том числе технический паспорт транспортного средства.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается мобильное приложение, через которое жители смогут дистанционно подать документы и оформить разрешение на бесплатную парковку.

По словам Ержана Диханбаева, администрированием новой системы и проверкой документов будет заниматься «Алматы паркинг». Также обратиться по вопросам оформления можно будет через сервис e-Otinish или непосредственно в «Алматы паркинг».

Напомним, ранее акимат Алматы вынес на публичное обсуждение проект постановления, в котором платные парковки предлагалось сделать бесплатными для жителей домов поблизости.