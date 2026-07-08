Алматинцы пожаловались на состояние дубов: что ответили в акимате

Жители Алматы пожаловались на распространение вредителей и ухудшение состояния деревьев в разных районах города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Один из горожан заявил, что дубы на улице Жамбыла остаются без должного ухода.

— В городе снова пропадают дубы без обработки. Где средства, выделенные на это? Ни одной обработки за много лет, — обратился в редакцию житель города.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что сезон биологической обработки зеленых насаждений стартовал 7 апреля 2026 года. Для проведения работ заключены договоры с подрядными организациями, обработка ведется во всех районах города.

— Мероприятия проводятся с целью улучшения состояния деревьев, повышения их устойчивости к вредителям и сохранения экологического баланса в городе. Для достижения максимальной эффективности, работы будут производиться в ночное время суток с 23:00 до 05:30, так как есть ограничения по температуре окружающей среды, — говорится в ответе управления на запрос агентства.

Всего предусмотрено четыре этапа обработки:

— с 7 апреля по 30 мая — первая обработка (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную обработку тополей);

— с 1 по 30 июня — второй этап;

— с 5 июля по 5 августа — третий этап;

— с 15 августа по 20 сентября — четвертая обработка.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Как пояснили в управлении, при обработке используются биологические препараты «Аккобелек», «ГреенГолд» и «Экстрасол».

«Аккобелек» обладает избирательным кишечным действием против гусениц чешуекрылых вредителей и при соблюдении регламентов применения безопасен для теплокровных животных, птиц, человека и полезной энтомофауны. «ГреенГолд» оказывает репеллентное, антифидантное и регулирующее воздействие на рост и развитие насекомых, не вызывает резистентности и быстро разлагается в окружающей среде. «Экстрасол» содержит живую культуру бактерий и их метаболиты, способствующие подавлению фитопатогенов, повышению иммунитета растений и устойчивости к стрессовым факторам.

— Указанные препараты относятся к биологическим средствам защиты растений и имеют низкий класс опасности (П-3, П-4). Согласно действующей классификации, данные препараты относятся к малоопасным и практически безопасным веществам и при соблюдении установленных регламентов применения не оказывают токсического воздействия на птиц и другие нецелевые организмы, — говорится в ответе управления экологии и окружающей среды Алматы.

В ведомстве также отметили, что препараты соответствуют принципам экологически безопасного озеленения и позволяют снизить химическую нагрузку на окружающую среду.

— По информации профильных специалистов, данные насекомые не представляют опасности для здоровья человека, однако создают выраженный бытовой дискомфорт. Основные очаги их размножения формируются на дворовых территориях с недостаточным агротехническим уходом, в том числе при отсутствии санитарной обрезки деревьев, покоса травы и наличии перестойных насаждений, — уточнили в управлении экологии.

Напомним, жители Алматы выразили обеспокоенность состоянием зеленых насаждений в обновленном парке у озера Сайран.

Ранее в роще Баума в Алматы на 19-летнюю девушку упало дерево. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.