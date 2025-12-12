Алматинцы лишились миллионов из-за туроператора: возбуждено дело

В сети появилась информация, люди утверждают, что оплатили туры полностью или частично, однако ни документов, ни билетов не получили, а обещанные возвраты денег так и не поступили.

По словам Александры Балан, она ранее уже пользовались услугами этого туроператора и проблем не возникало, поэтому доверилась снова.

— Никогда не думала, что попаду в такую ситуацию. Меня обманул турагент. Мы с мамой ездили в тур у определенного турагента, которого нам посоветовали. Хорошо сьездили. Во второй раз решилась опять довериться ему. Мы взяли тур на двоих за 1 220 000 тенге на 8 дней. Дальше он начал кормить нас завтраками, документы не скидывал. В конце он решил мне вернуть деньги и сказал, что возварт завтра поступит. Но в итоге возврат не сделал, вместе этого прислал гарантийное письмо. В итоге ни тура, ни денег, — сказала она.

Информацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

— В управление полиции Ауэзовского района поступило коллективное заявление граждан. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Казахстана, — сообщила официальный представитель полиции города Салтанат Азирбек.

Она добавила, что будут обеспечены принципы всесторонности, объективности и полноты. По результатам чего приняты процессуальные решения.

По данным полиции, заявления подали более десяти человек.

Напомним, в Алмалинском районном суде огласили приговор в отношении Илияса Сариева, известного под прозвищем «Казахский Робин Гуд», и главы турфирмы «MM Travel» Актоты Дуйсеевой. Их признали виновными по статье 190 части 3 пункту 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество, совершенное неоднократно).