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    16:23, 18 Май 2025 | GMT +5

    Алматинцев просят отказаться от походов в горы из-за ухудшения погоды

    Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы рекомендует воздержаться от похода в горы в связи с объявленным Казгидрометом штормовым предупреждением, передает корреспондент агентства Kazinform.

    природа табиғат горы таулар
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По данным синоптиков, утром 19 мая в Алматы ожидается гроза, град, ночью шквал, при грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.

    — Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких, — предупредили в ДЧС.

    Спасатели советуют:

    • прогулку в горную местность отложить, дождавшись хорошей погоды;
    • не откладывать возвращение домой на позднее время суток; 
    • обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
    • не оставлять автомобили под деревьями;
    • не стоять под слабо укрепленными конструкциями. Их разрушение может привести к травмированию людей.

    Ранее в акимате Алматы сообщили, что коммунальные службы переведены в усиленный режим из-за дождей.

    А Шымкент вчера накрыла пыльная буря. 

    Теги:
    ДЧС Горы Алматы Штормовое предупреждение
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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