16:23, 18 Май 2025 | GMT +5
Алматинцев просят отказаться от походов в горы из-за ухудшения погоды
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы рекомендует воздержаться от похода в горы в связи с объявленным Казгидрометом штормовым предупреждением, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным синоптиков, утром 19 мая в Алматы ожидается гроза, град, ночью шквал, при грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.
— Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких, — предупредили в ДЧС.
Спасатели советуют:
- прогулку в горную местность отложить, дождавшись хорошей погоды;
- не откладывать возвращение домой на позднее время суток;
- обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не оставлять автомобили под деревьями;
- не стоять под слабо укрепленными конструкциями. Их разрушение может привести к травмированию людей.
Ранее в акимате Алматы сообщили, что коммунальные службы переведены в усиленный режим из-за дождей.
А Шымкент вчера накрыла пыльная буря.