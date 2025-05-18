Алматинцев просят отказаться от походов в горы из-за ухудшения погоды

По данным синоптиков, утром 19 мая в Алматы ожидается гроза, град, ночью шквал, при грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.

— Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких, — предупредили в ДЧС.

Спасатели советуют:

прогулку в горную местность отложить, дождавшись хорошей погоды;

не откладывать возвращение домой на позднее время суток;

обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;

не оставлять автомобили под деревьями;

не стоять под слабо укрепленными конструкциями. Их разрушение может привести к травмированию людей.

Ранее в акимате Алматы сообщили, что коммунальные службы переведены в усиленный режим из-за дождей.

А Шымкент вчера накрыла пыльная буря.