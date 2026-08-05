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    Алматинцев предупредили об антитеррористических учениях

    6 августа на территории многофункционального комплекса «Халык Арена» в Алматы пройдут плановые антитеррористические учения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматинцев предупредили об антитеррористических учениях
    Фото: Антитеррористический центр Республики Казахстан

    Как сообщили в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, учения пройдут с 08:00 до 13:00. В ходе мероприятия будут отработаны действия оперативных служб при различных сценариях развития ситуации на объектах массового скопления людей.

    В связи с проведением учений жителей и гостей мегаполиса просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов, задействованных в мероприятии.

    Горожан также призывают ориентироваться исключительно на официальные источники информации и воздержаться от распространения непроверенных и недостоверных сведений.

    В оперативном штабе попросили жителей с пониманием отнестись к проведению плановых мероприятий.

    Отмечается, что в соответствии со статьей 443 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет административную ответственность.

    Ранее антитеррористические учения проходили в Алматы весной на территории комплекса лыжных трамплинов «Cұңқар».

    Учения Терроризм Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор