Алматинцев предупредили об антитеррористических учениях

6 августа на территории многофункционального комплекса «Халык Арена» в Алматы пройдут плановые антитеррористические учения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, учения пройдут с 08:00 до 13:00. В ходе мероприятия будут отработаны действия оперативных служб при различных сценариях развития ситуации на объектах массового скопления людей.

В связи с проведением учений жителей и гостей мегаполиса просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов, задействованных в мероприятии.

Горожан также призывают ориентироваться исключительно на официальные источники информации и воздержаться от распространения непроверенных и недостоверных сведений.

В оперативном штабе попросили жителей с пониманием отнестись к проведению плановых мероприятий.

Отмечается, что в соответствии со статьей 443 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет административную ответственность.

Ранее антитеррористические учения проходили в Алматы весной на территории комплекса лыжных трамплинов «Cұңқар».